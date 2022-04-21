Yeni sezonda baştan sonra farklı bir kadro oluşturacak olan Kara Kartal'da en az 12 futbolcuyla yollar ayrılacak. Bu durumdan dolayı başta forvet olmak üzere birçok alanda çalışmalarını sürdüren yönetim, iç transfere de hız verdi. İdareciler, Konyaspor 'un bu sezon yakaladığı önemli çıkışta aslan payının sahibi olan tecrübeli stoper Abdülkerim Bardakçı'yı listesinin başına yazdı. Kaan Ayhan için Sassuolo'yla yapılan temaslardan bir türlü sonuç alınamaması sonrasında idareciler, Abdülkerim için resmi görüşmelere başlama kararı aldı. 27 yaşındaki futbolcu için 4 milyon Euro seviyesinde talebi bulunan Yeşil-Beyazlılar'la yeni haftada masaya oturması beklenen idareciler, 2 milyon Euro'luk teklifte bulunacak.

Vida'nın alternatifi...

Konyaspor'la sözleşme yenilerken İstanbul'a transferi söz konusu olursa kolaylık sağlanması sözü alan Abdülkerim'in, 4 büyüklerin tamamının transfer hedefinde olmasına rağmen tercihini Kartal'dan yana kullandığı belirtildi. Öte yandan Domagoj Vida'yla yeni sözleşme görüşmeleri süren Beşiktaş 'ın, negatif bir sonuç alınması halinde Hellas Verona forması giyen Koray Günter'in peşine düşeceği bildirildi.

Teklif artırılacak...

Ara transfer döneminde Kara Kartal'ın gündemine gelen Mustafa Eskihellaç’ın, kulübünün ekstrem bonservis talebi sonrasında Beşiktaş'a transfer olamamıştı. Yeni sezonda Süper Lig'de yer almayacağı kesinleşen Yeni Malatya’dan ayrılığa yeşil ışık yakan 24 yaşındaki sağ kanatla Başakşehir de ilgileniyor. Mustafa için 3 milyon Euro isteyen Yeni Malatya'ya 10 milyon TL teklif eden Beşiktaş'ın, bu teklifi artırabileceği kaydedildi.