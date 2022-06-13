Siyah-Beyazlılar, yeni sezonda Kevin N’Koudou’yla birlikte sol kanat hattında forma rekabetine girebilecek bir futbolcu almak için girişimlere başlamıştı. Bu doğrultuda yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren ve öncelikle Avrupa’daki hedefler üzerine yoğunlaşan Kara Kartal, istediğini bulamayınca yeni rotasını Mısır olarak belirledi. Pyramids FC’nin 25 yaşındaki oyuncusu Ramadan Sobhi için düğmeye basan Kara Kartal, kısa sürede bu transfer için yoğun mesafe kat etti.

Galatasaray da istemişti

Mısırlı sol kanat oyuncusu Ramadan Sobhi için bir dönem Galatasaray da devreye girmiş ancak bu transfer gerçekleşmemişti. 2 yıl önce İngiliz ekibi Huddersfield’den 5 milyon Euro karşılığında Pyramids FC’ye geçiş yapan Sobhi’nin tekrar Avrupa’ya geri dönmeye olumlu baktığı belirtildi. Deneyimli futbolcu, bu sezon kulübüyle 22 maça çıkıp 2 gol ve 4 asistle oynadı.

Orhan Yıldırım