Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartal'dan Siriki Dembele için teklif
Yeni sezon başladı ancak takımlar henüz kadrolarını tamamlayamadı. Siyah beyazlılarda Valerien Ismael'in kanatlara istediği transfer doğrultusunda yönetim, Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'ta forma giyen Siriki Dembele'yi kadroya katmak için teklifini yaptı. İşte haberin detayları...
Kanatlara takviye yaparak rotasyonu güçlendirmek isteyen Beşiktaş , Siriki Dembele için Bournemouth'a satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifinde bulundu.
İngiltere Premier Lig'de forma giyen ve hücumun her hattında görev yapabilen 25 yaşındaki oyuncu için kulübü Bournemouth'a sunulan teklifte opsiyon maddesine 2.2 milyon Euro yazıldı.
3 yıl daha İngiliz ekibiyle sözleşmesi bulunan Siriki Dembele, geçtiğimiz sezon 37 maçta sahaya çıkarken 7 gol, 3 asistle oynamıştı. Bu sezon ise henüz süre bulamadı. (Sabah)