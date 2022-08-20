Kanatlara takviye yaparak rotasyonu güçlendirmek isteyen Beşiktaş , Siriki Dembele için Bournemouth'a satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifinde bulundu.

İngiltere Premier Lig'de forma giyen ve hücumun her hattında görev yapabilen 25 yaşındaki oyuncu için kulübü Bournemouth'a sunulan teklifte opsiyon maddesine 2.2 milyon Euro yazıldı.

3 yıl daha İngiliz ekibiyle sözleşmesi bulunan Siriki Dembele, geçtiğimiz sezon 37 maçta sahaya çıkarken 7 gol, 3 asistle oynamıştı. Bu sezon ise henüz süre bulamadı. (Sabah)