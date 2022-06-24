Kara Kartal'da harıl harıl forvet mesaisi sürüyor. 5 Temmuz'da başlayacak olan Avusturya kampına kadar santrfortransferinin bitmesini talep eden teknik direktör Valerien Ismael, tek bir şartla 20 Temmuz'a kadar bekleyebileceğini yönetime iletmişti. Fransız hoca, Sörloth ya da Weghorst için bu opsiyonu tanıyıp, “Büyük tecrübeye sahipler. Bu iki isimden biri olursa 2. kampa katılması sıkıntı yaratmaz” ifadelerini kullandı.

Cenk geri adım atmadı

Bu arada Beşiktaş 'ta forvet konusunda halen mevcut adaylar üstünde duruluyor. Bonservisi elinde olan Cenk Tosun, 3 milyon Euro istedi. Beşiktaş ise bunun yarısını önerdi. Cenk ise istediği rakamdan geri adım atmadı. Listedeki bir diğer isim de Jackson Muleka. Geçen sezonu Kasımpaşa'da kiralık olarak geçiren yıldız forvet, 14 lig maçında 12 gol attı ve 5 asist yaptı. Bonservisi Standard Liege'de bulunan Kongolu için henüz resmi bir şey yok.

Seferovic ve Arnautovic...

Weghorst'tan sonraki ilk aday da Marko Arnautovic'ti. Avusturyalı futbolcu için Juventus'un devreye girmesi işleri karıştırdı. Fakat Siyah- Beyazlılar, bu transferde de son ana kadar şansını denemek istiyor. Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen Haris Seferovic de listedeki oyunculardan biri. Beşiktaş, İsviçreli futbolcu için kiralama teklifi yaptı. Fakat Benfica, 30 yaşındaki tecrübeli golcüyü sadece bonservisiyle vereceğini söyledi.