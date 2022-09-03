Beşiktaş , sağ stoper ve kanat bölgeleri için takviye yapmayı hedefliyor. Ancak transferde sona yaklaşılırken siyah-beyazlıların önceliği stoper… Bu mevkiye Kaan Ayhan ve Koray Günter'den birisini kadrosuna katmak isteyen Kartal, yüksek maliyetler nedeniyle geri adım attı.

Siyah beyazların, gündemindeki bir diğer isim olan Jason Denayer, Avrupa'da birçok ligde transfer dönemi kapanmasına rağmen henüz bir yere gitmedi. Belçika, Yunanistan ve Türkiye gibi seçenekleri bulunan tecrübeli savunmacı, Beşiktaş'tan 2.5 milyon Euro talep etmişti. İmza parası isteğinden de vazgeçen 27 yaşındaki oyuncuyla yeniden temasa geçen Kartal, son teklifini 1.8 milyon Euro olarak revize etti. Siyah-beyazlılar, bu rakamı Romain Saiss'e veriyor ve savunmaya yapılacak takviyeler için baz alıyor. (Sabah)



