Yeni sezon öncesinde şu ana kadar 5 transfer yapan ve Atiba Hutchinson ile de sözleşme yenileyen Beşiktaş , transfer çalışmalarına devam ediyor. Kara Kartal; Gedson Fernandes, Saiss, Cenk Tosun, Wout Weghorst ve Jackson Muleka’nın ardından savunma hattı için de düğmeye bastı. Stoper hattına bir Türk futbolcu alacak olan Siyah-Beyazlılar, İstanbulspor’la genç stoperi Emrecan Uzunhan transferi konusunda anlaştı. Beşiktaş, 21 yaşındaki stoper için İstanbulspor’a 2 milyon Euro artı sonraki satıştan yüzde 50 kâr payı verecek. Beşiktaş, birkaç gün içinde bu transferi resmileştirip futbolcuyu Avusturya kampına dahil etmeyi planlıyor.