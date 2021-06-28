Montero'nun ayrılmasıyla savunmada alternatif bir ismin kalmaması üzerine harekete geçen yönetim, ismi Trabzonspor ile de anılan Nicolas N'Koulou için şartları zorluyor. Torino ile olan sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki Kamerunlu savunma oyuncusu imza parası istiyor. Çabukluğu ile bilinen sağ ayaklı stoper, Sergen Yalçın'ın da onay verdiği bir isim olarak da biliniyor. (Takvim)