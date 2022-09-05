Son dakika haberleri… Süper Lig'de geri kalan sezonun en çok hayal kırıklığı yaratan takımlarından birisi olan Beşiktaş , yeni sezona iddialı girdi. Geçtiğimiz sezonun son haftalarında göreve gelen genç çalıştırıcı Valerien Ismael, siyah-beyazlı takımda iyi bir görüntü çiziyor. Ligin ilk 5 haftasında 13 puan toplayan Beşiktaş, henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Valerien Ismael yönetiminde bol gollü galibiyetler alan Kartal, transferde de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, son olarak İngiliz yıldız Dele Alli'yi kadrosuna katarak taraftarını heyecanlandırmayı başardı. İngiltere Premier Ligi'nde forma giyen oyuncuları transfer etmesiyle dikkatleri çeken Beşiktaş, bu kez Galatasaray 'ın eski yıldızını alıyor.

BU KEZ İKNA OLDU

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş stoper hattında zorunlu olarak görülen yabancı stoper takviyesi konusunda rotasını Jason Denayer olarak belirledi. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen yıldız oyuncu, siyah-beyazlı takıma artık çok yakın. Transfer dönemi boyunca ismi Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Jason Denayer, Beşiktaş'a imza atmaya hazırlanıyor. Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'la yollarını ayırması sonrasında boşa çıkan 27 yaşındaki Belçikalı stoperle, 2.5 milyon Euro'dan başlayan pazarlıklar, 1.6 milyon euro seviyesine geriledi. İlk etapta yüksek maaş artı imza parası talep eden oyuncuyu yaklaşık 1 milyon euro indirim yapmaya ikna etti. Başka bir çıkış formülü bulunamaması halinde Denayer'e imza attırması planlanıyor. (Sabah)



























