Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş , Everton forması giyen İngiliz futbolcu Dele Alli transferinde mutlu sona ulaştı. Uzun süredir gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda tecrübeli futbolcu, sezon sonuna kadar siyah beyazlılara kiralandı. Sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kiralık oynayacak olan Dele Alli için siyah beyazlılar, herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. İngiliz yıldızın Ocak ayına kadar satın alma opsiyonu 6 milyon euro. Opsiyon yıl sonu kullanıldığı takdirde bu rakam 8 milyon euroya çıkacak.





LAMPARD AÇIKLAMIŞTI

Premier Lig ekiplerinden Everton'ın menajeri Frank Lampard, Beşiktaş'ın transferde sona yaklaştığı Dele Alli hakkında açıklamalarda bulundu. İngiltere Lig Kupası 2. Tur maçında Everton, Fleetwood Town deplasmanında 1-0 kazanarak tur atlarken Lampard mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Frank Lampard, Dele Alli'nin Beşiktaş'a transferinde ileri bir aşamaya geçildiğini itiraf etti. İngiliz menajer konuyla ilgili, "Dele Alli, Beşiktaş'a transfer olmak üzere. Henüz tam olarak gerçekleşmedi ancak çok yakın." ifadelerini kullandı.



