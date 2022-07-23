Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş , Jovane Cabral hedefi için temaslarını hızlandırmış durumda. Siyah-Beyazlıların, Jovane Cabral'ı kadrosuna katmak adına Sporting'e yeniden bir teklif ilettiği aktarıldı.

A BOLA'nın haberine göre Beşiktaş, Sporting'e bir kez daha 2 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Portekiz ekibi, ısrarla 5 milyon Euro istiyor fakat son gelişmeler transferin gerçekleşebileceği yönünde oldu.





Sonraki satıştan yüksek pay

Sporting'de teknik direktör Ruben Amorim, hiçbir şekilde Jovane Cabral'ı yeni sezon kadrosunda düşünmüyor. Oyuncunun sözleşmesinin bitimine de 1 yıl kalmış olması nedeniyle Sporting, 5 milyon Euro bonservis ısrarına rağmen Ocak ayında başka takımla sözleşme imzalama ihtimali riskine girmek istemiyor.

Portekiz ekibinin 5 milyon Euro düzeyinde bir teklif bulamaması nedeniyle Beşiktaş'ın teklifine şartlı şekilde sıcak bakabileceği aktarılıyor. Siyah-Beyazlıların eli transferde güçlenmişken Sporting'in sonraki satıştan yüksek bir pay ile Cabral'ın gidişine izin vereceği belirtiliyor. Bahsedilen büyük payın %50 civarı olabileceği ifade edilmekte.

Portekiz basını, transferi sonraki satıştan verilecek yüksek bir pay ile bitirmenin hem Beşiktaş hem Sporting için en makul yöntem olduğunu aktarıyor.