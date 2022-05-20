Yeni hocası Valerien Ismael yönetiminde yeni sezonun çalışmalarına başlayan Beşiktaş 'ta gözler transfere çevrildi. 3-4-3 sistemine uygun isimleri kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlılar, İsveçli kanat oyuncusu Jacob Ondrejka'yı bir süre gündemine almıştı.

Sportif direktör Ceyhun Kazancı, transferi bitirmek için oyuncunun ailesiyle temasa geçmiş ve transferde önemli mesafe kat edilmişti. Gelen son bilgilere Siyah-Beyazlılar, Jacob Ondrejka'nın kulübü Elfsborg için anlaşma sağladı.

Oyuncunun menajeri ile sözleşme şartlarını masaya oturmak için görüşmelerin başladığı ifade edildi.

19 yaşında ve 1.80 boyunda olan İsveçli sol kanat oyuncusu için Beşiktaş'ın ne kadar bonservis ücreti ödeyeceği bilinmiyor. Ancak oyuncunun piyasa değeri 1 milyon Euro civarında.

Sağ ayaklı bir sol kanat oyuncusu olan Jacob Ondrejka, aynı zamanda sağ kanatta da görev yapabiliyor. (Takvim)