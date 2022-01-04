Son dakika Beşiktaş transfer haberi! İşte listedeki isimler

Beşiktaş , Süper Kupa'da yarın akşam Katar'da Antalyaspor'la kozlarını paylaşacak. Yönetim, kupanın kaldırılması halinde teknik sorumlu Önder Karaveli'yle Süper Lig'in ikinci yarısında da yola devam etmeyi hedefliyor. İdareciler, olası zafer sonrasında transfer planlamasına Önder Karaveli'yle birlikte son dokunuşları yapıp operasyona başlayacak. İlk olarak hedefte stoper ve forvet hattını 2 yeni isimle güçlendirmek var. Savunma bölgesi için Sassuolo'nun A Milli stoper Kaan Ayhan'da ısrarını sürdüren Kara Kartal, İtalyan ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak. Yönetim, Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı'yı da istiyor. Domagoj Vida'nın olası ayrılığı halinde hem Kaan'ın hem de Abdülkerim'in Kartal yapılması amaçlanıyor.

Araştırmalar devam ediyor

Premier Lig ekibi Chelsea'dan kiralanan Michy Batshuayi'nin performansından memnun olmayan yönetim, yeni bir forvetle takımın hücum hattını güçlendirme amacında... Bu doğrultuda düşünülen isimlerden Cenk Tosun'un sezon sonuna kadar Everton'da kalmaya karar vermesi sonrasında gözler, sezon başında da gündeme gelen Luuk de Jong'a çevrildi. Beşiktaş'la anlaşamaması sonrasında Barça'ya geçen Hollandalı golcü için kulübü, devre arasında yolları ayırma kararı almıştı.

Öte yandan geçen sezon Trabzonspor 'da başarıyla forma giymesinin ardından İtalya Serie A Liig ekiplerinden Genoa'ya transfer olan Caleb Ekuban da Kara Kartal'ın transfer listesinde yer alan isimlerden bir tanesi... İdarecilerin yeni isimler konusunda da araştırmalarına devam ettiği ifade edildi.