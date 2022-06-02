Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael forvet transferinde Sörloth için sonuna kadar uğraş verilmesini istedi. Fransız teknik adam transferin bitirilmesi için aceleci olunmasını yönetimden talep ederken, birinci santrfor olarak düşünülen Norveçli oyuncunun yanı sıra hücum hattına bir takviye daha yapacak olan Siyah-Beyazlılar, Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımından Jordy Caicedo transferine de ağırlık veriyor.

24 maçta 15 gol

Teknik direktör Valerien Ismael, Club Brugge ile sözleşmesi biten Bas Dost konusunda acele edilmemesini istemesi sonrasında Ekvadorlu forvetin ön plana çıktığı öğrenildi. Caicedo geçen sezon Bulgaristan Ligi'nde CSKA Sofya formasıyla 24 maçta 15 gol attı. 2025'e kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncuda bir gelişme olmazsa Kartal listesindeki diğer isimlere yönelecek.