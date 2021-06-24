Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Hulk defteri yine açıldı

Ye ni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da başarı elde etmek için kolları sıvayan Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Sergen Ya lçın’la 1 yıllık anlaşmaya varmasının ardından transferde gaza bastı. Bu doğrultuda listesindeki isimlerin üzerine yoğunlaşan yönetim, teknik ekibin talebi doğrultusunda önceliği golcü hamlesine verdi. Ocak ayında uzun pazarlıklara rağmen kulübün kapısından son anda dönen Hulk, tekrar Beşiktaş ’ın radarına girdi. Te knik direktör Sergen Ya lçın’ın transferini çok istediği 34 yaşındaki futbolcu için harekete geçen idareciler, Brezilyalı futbolcunun menaceriyle temas kuracak.

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Merakla bekleniyor

Atletico Mineiro’da yarım sezonda 23 maça çıkıp 9 gol ve 4 asistle oynayan tecrübeli futbolcuyu Şampiyonlar Ligi faktörüyleikna etmeyi planlayan yönetim, bu doğrultuda başarılı ismi Kartal yapmayı istiyor. Brezilya Serie A temsilcisine bonservisi elinde olarak transfer olan dünyaca ünlü yıldızdan sözleşmesini fesh etmesini isteyecek olan yönetim, burada da imza parası formülünü devreye sokmayı hedefliyor. Ara transfer döneminde Beşiktaş’a katılmaya istekli olmasına rağmen limit sorununa takılan Hulk’un, Siyah-Beyazlılar’ın ilgisine nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.

FANATİK ÖZEL

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