Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Güven Yalçın'a Fransa'dan iki talip!
Beşiktaş'ın genç forvet oyuncusu Güven Yalçın için Fransa'nın Nimes ve Bordeaux devreye girdi. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren genç futbolcu için yapılan teklif de ortaya çıktı.
Beşiktaş'ın 21 yaşındaki golcüsü Güven Yalçın, Siyah-Beyazlı formayla geçen sezon önemli bir çıkış yapmıştı. 23 maçta 8 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek gelecek için umut veren Güven, bu dönemde ise 25 mücadele sonunda 2 gol atabilmişti.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Akşam'ın haberine göre, genç oyuncunun oldukça potansiyelli bir isim olduğunu düşünen Fransız ekipleri; Nimes ve Bordeaux'nun Güven için Beşiktaş'la görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi.
Yönetimin 5 milyon Euro'luk talebine Bordeaux'tan son olarak 3 milyon Euro'luk teklif verildiği öğrenildi.