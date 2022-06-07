Siyah-Beyazlılar'da Güven Yalçın'ın sözleşmesi sona ermişti. Bu anlamda genç futbolcu, 20 maçta ilk 11'de oynama garantisi isterken, 1 milyon Euro da ücret talep etti. Güven, yedek kalması durumunda ise senelik 1.2 milyon Euro almak istiyor. Fakat yönetim, 600 bin Euro teklif etti. Taraflar şu ana kadar orta yol bulamazken, hücum hattı için flaş bir isim ön plana çıktı. İki sezondur Galatasaray 'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu, Siyah-Beyazlı ekibin gündemine geldi. Bonservisi Brentford'da bulunan 22 yaşındaki futbolcu, kulübün gelecek sezon planlarında yer almıyor. Yani İngiliz ekibi, Beşiktaş 'ın devreye girmesi halinde bu transfer zorluk çıkarmayacak. Kara Kartal'da yönetimin, bu transfer için önümüzdeki günlerde atak yapacağı belirtildi.

Süleyman Hatısaru





İlgili Haberler Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kanada sürpriz aday Ramadan Sobhi



