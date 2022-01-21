Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Güven Yalçın, Larin ve Vida...

Beşiktaş ’ta yönetim iç Transfer çalışmaları için şimdiden düğmeye bastı ve sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncularla masaya oturdu. Siyah beyazlı kulübün Genel Menajeri Ceyhun Kazancı ilk önce genç golcü Güven Yalçın ile masaya oturdu.

Yönetim adına genç golcüyle pazarlıkları yürüten Kazancı, bu sezon genel olarak yedekten gelerek hamle oyuncusu olarak takıma katkı sağlayan Güven’e yıllığı 4 milyon TL’den olmak üzere 4 yıllık sözleşme önerdi. Genç yıldız da Beşiktaş’ı çok sevdiğini ve kariyerini uzun yıllar burada sürdürmek istediğini belirterek olumlu bir yaklaşım sergiledi.

İKİ İSİMLE GÖRÜŞMELER TIKANDI

Cyle Larin ve Domagoj Vida ile yürütülen görüşmeler ise Güven’le yapılan kadar iyi geçmedi. Çifte kupalı geçen sezonun yıldızlarından olan bu sezon ise istikrarsız bir görüntü çizen Kanadalı futbolcuya 1.7 milyon Euro önerildi. Larin ise halihazırda 1.6 milyon Euro aldığını, 100 bin Euro’luk zammı yeterli bulmadığını ve konuyu menajeriyle görüşeceğini dile getirdi.

Yıllık 3.5 milyon Euro alan ve yüksek maliyeti nedeniyle yönetimin elinde tutmaya çok hevesli olmadığı Domagoj Vida’ya ise ilerleyen yaşı da gereği bu kez yıllık 1.5 milyon Euro önerildi.

"EKONOMİK DENGELERİ KORUMAK ZORUNDAYIZ"

Dinamo Kiev’den 2017-18 sezonunun devre arasında alınan Vida tam dört yıldır siyah beyazlı formayı terletiyor. Yönetim daha önce Vida’ya “Eğer kulüp bulursan gitmen için sana kolaylık sağlarız” dese de Hırvat yıldız kalmayı tercih etmişti. İç transfer çalışmalarını bir ay içinde tamamlamak istediklerini belirten Genel Menajer Ceyhun Kazancı, “Kadromuzdaki her bir futbolcu bizim için değerli. Biz arkadaşlarımıza tekliflerimizi yaptık, bunu yaparken de ekonomik dengeleri korumaya çalış tık, bunu mecburuz. Şimdi kendilerinden kesin yanıt bekliyoruz” dedi. (Hürriyet)