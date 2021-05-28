Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor... Siyah-Beyazlılar, bu sezon şampiyonlukta önemli rol oynayan Rachid Ghezzal için Leicester City ile anlaşmanın zeminini arıyor. Ghezzal için Monaco da bir hayli istekli. Kartal, Cezayirli yıldız oyuncuyla anlaşamaması durumunda B planını devreye sokacak. Hedefteki isim ise Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren sağ kanat oyuncusu Andros Townsend…

TOWNSEND İKİ KANADI DA KULLANABİLİYOR

2016 yılından beri Crystal Palace formasını giyen Townsend'in Türkiye'ye gelme fikrine sıcak baktığı gelen haberler arasında… Tecrübeli oyuncu geride bıraktığımız sezon İngiliz ekibinde 36 maçta forma giydi. 1 gol atarken 5 de asist yaptı… İngiliz yıldız Townsend, orta sahanın sol kanadında da oynayabiliyor…

15.6 MİLYON EURO'YA C.PALACE'A GEÇTİ

Kariyerinde hiç İngiltere dışına çıkmayan Andros Townsend, 13 kez milli formayı giydi. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu bu maçlarda 3 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı… 2016 yılında 15.6 milyon Euro'ya Newcastle'dan Crystal Palace'a transfer olan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro.

243 MAÇTA 22 GOL VE 33 ASİSTE İMZA ATTI

Beşiktaş'ın transfer listesindeki Townsend, İngiltere Premier Ligi'nde 243 maça çıktı. Bu maçlarda 22 gol atan yıldız futbolcu 33 de asiste imza attı. (Takvim)