Yeni sezonda da Ghezzal ile yola devam etmek isteyen ve bu nedenle hem Cezayirli oyuncu hem de kulübü Leicester City ile temaslarını yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş Yönetimi, çeşitli formülleri de masada tutuyor.

Ghezzal’in geçen sezonki performansı nedeniyle, başta Fransız ekipleri olmak üzere, birçok kulübün Leicester City ile görüştüğü öğrenilirken, Beşiktaş Yönetimi önlem olarak ilk Ghezzal ile prensip anlaşmasına vardı. Ghezzal’in, “Kulüplerin anlaşması üzerine Beşiktaş’ta seve seve oynarım” yanıtı üzerine, farklı formüller üzerinde çalışan Beşiktaş Yönetimi, bu oyuncuyu iki sene kiralamanın planlarını yapmaya başladı.





Leicester City ile bir senesi kalan Ghezzal için, Beşiktaş’ın İngiliz kulübüne kontrat uzatma önerisinde bulunabileceği ortaya çıktı.

Ghezzal’in bonservisinin pahalıya gelme ihtimalini göz önünde bulunduran Beşiktaş’ın, Leicester City’ye “Siz kontratı uzatın, biz oyuncunun ödemesini yaparız” teklifini planladığı ortaya çıktı. Gelecek sezon da Beşiktaş formasını giymek istediği için, Rosier gibi Ghezzal’in de kendi kulübüyle görüşüp kolaylık sağlanmasını isteyeceği bildirilirken, yönetim de iki senenin sonunda Cezayirli oyuncuyu bonservisiyle siyah-beyazlı ekibe katacak. (Skorer)



