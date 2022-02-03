Galatasaray ile yaz Transfer döneminde de Gedson Ferdandes için karşı karşıya gelen Beşiktaş bu kez işi sıkı tutup Portekizli oyuncuyu rakibinin elinden alarak transfer etti. Peki ne oldu da sarı kırmızılı formayı giymesine kesin gözle bakılırken genç yıldız adayının rotası Beşiktaş’a döndü? 1 aydır görüşmeleri sürdürdüğü Benfica ile prensipte anlaştığı iddia edilen Galatasaray nasıl oldu da transferin dışında kaldı? Sarı kırmızılıların başkanı Burak Elmas “Gedson’u istesek alırdık” dese de Beşiktaş’ın başarıyla tamamladığı transfer operasyonunun perde arkasında yaşananlar dikkat çekti.

Zorunlu opsiyon kriz yarattı

Dün Burak Elmas 22 Ocak’ta yapılan son görüşmede Benfica’nın 1.5 yıllık kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro istediğini ve satın alma opsiyonu olarak da 7.5 milyon Euro talep ettiğini resmen açıkladı. Ancak iki kulüp bu rakamlarda prensip olarak anlaşsa da Portekiz ekibi satın almada opsiyonun zorunlu olması konusunda diretti. Galatasaray cephesi ise 8.5 milyon Euro’luk bir yükün altına girmemek için opsiyonun daha önce Henry Onyekuru transferinde olduğu gibi isteğe bağlı olmasını talep etti.

Aslan'ın stratejisi tutmadı

Oyuncunun gelmek için 6 aydır çabalaması, sosyal medyada kulüple ilgili, sarı kırmızılılarla ilgili paylaşımlar yapması sonrasında Galatasaray cephesi Gedson’un gelişini garanti olarak görürken transferin son haftada bitirilmesi planlandı. Avrupa’da transferin 31 Ocak’ta sona ermesinin ardından sarı kırmızılılar Portekiz ekibinin inadının Türkiye’de 8 Şubat tarihinde sona erecek olan ara transfer döneminin sonuna kadar kırılacağını planlıyordu. Ancak bu strateji Portekiz ekibinde karşılık bulmadı ve Benfica zorunlu satın alma konusundaki tutumundan geri adım atmadı.

Emre Kocadağ-Ceyhun Kazancı bitirdi

Galatasaray'ın daha önce Onyekuru’da olduğu gibi satın alma opsiyonu ile kiralamasına karşın transferi noktalamamasının da Benfica’nın taviz vermemesinde önemli rol oynadığı öne sürüldü. Cimbom, Avrupa’da transferin sonlanmasının elini güçlendireceğini düşünürken Beşiktaş’ın hamlesi bütün planları alt üst etti. Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı devreye girdi ve Benfica ile 6 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığında anlaşma sağlandı.

Galatasaray paylaşımlarını sildi

Benfica'nın ikna edilmesinin ardından siyah beyazlı yönetim oyuncu ile özel görüşerek söz aldı. Sonrasında Gedson’un Galatasaray ile paylaşımları silmesi de dikkat çekti. Beşiktaş 23 yaşındaki orta saha ile 4+1 yıllık anlaşmaya varan Gedson’un kontratı 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak ve yıllık 1.1 milyon Euro alacak. Ayrıca Beşiktaş’ın kontenjanı dolu olduğu için Rize Başkanı Tahir Kıran ile görüşme yapıldı. Kıran takıma takviye yapacaklarını belirtti ve Portekizli'nin kiralık oynaması konusunda el sıkışıldı.

Transfer en kazançlı Rize çıktı

Beşiktaş'ın kadrosunda 14 yabancı bulunması nedeniyle sezonun kalan bölümünde yararlanamayacağı Gedson Fernandes 2. yarıyı Çaykur Rizespor’da tamamlayacak. Ayrıca siyah beyazlıların harcama limitlerinin de devre arası bu transferi gerçekleştirmeye yeterli olmadığı belirtilirken Portekizli yıldız oyuncu, Beşiktaş’ın eski yöneticisi eski yönetici Cemil Kazancı'nın özel uçağı ile Türkiye’ye geldi.

Uçakta imzayı attı

Fernandes’i almaya giden Çaykur Rizespor Başkan Yardımcısı Selim Selimoğlu uçaktan yaptığı paylaşımlarla süreci taraftarlarıyla paylaştı. Rizeli yönetici ayrıca uçakta 23 yaşındaki Portekizli futbolcuyu sezonun kalan bölümünde yeşil mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attırdı. Selimoğlu ayrıca uçaktan, Gedson ile bir videosunu yayınlarken “Gedson Fernandes, Süper Lig'in ikinci yarısında Rizespor forması giyecek. Umarım takımımız için hayırlı bir transfer olur. Son 60 saatte uyumadan transferi bitirdik" ifadelerini kullandı. (Hürriyet)