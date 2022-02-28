Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Fransızlar Ersin Destanoğlu'nun peşinde
Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. 21 yaşındaki eldiven için Fransız ekibi Nice, scout ekibini yollayarak milli kaleciyi takibe aldı. Sezon sonunda resmi bir teklif gelmesi bekleniyor.
Ersin Destanoğlu, önceki akşam Sivasspor karşılaşmasında sergilediği başarılı performansla dikkat çekmişti. Rakibinin 2 golüne engel olamasa da 90 artı 6’da yaptığı kurtarışla takımına 1 puanı getiren Ersin’e, Fransız kulüplerinin ilgisi sürüyor. Nice kulübü yetkililerinin sık sık oyuncunun menaceriyle diyalog kurup Ersin’in durumuyla ilgili bilgi aldığı ve Fransız temsilcisinin futbolcu izleme ekiplerinin de Ersin’i takipte olduğu kaydedildi.