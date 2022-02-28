Ersin Destanoğlu, önceki akşam Sivasspor karşılaşmasında sergilediği başarılı performansla dikkat çekmişti. Rakibinin 2 golüne engel olamasa da 90 artı 6’da yaptığı kurtarışla takımına 1 puanı getiren Ersin’e, Fransız kulüplerinin ilgisi sürüyor. Nice kulübü yetkililerinin sık sık oyuncunun menaceriyle diyalog kurup Ersin’in durumuyla ilgili bilgi aldığı ve Fransız temsilcisinin futbolcu izleme ekiplerinin de Ersin’i takipte olduğu kaydedildi.