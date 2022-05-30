Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Forvette hedef değişti

Yeni sezonda forvet hattında büyük bir değişime imza atacak olan Kara Kartal, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’den kiraladığı Michy Batshuayi’den memnun kalmayıp Ada’ya geri yollamıştı. Sonrasında Almanya Bundesliga ekibi Leipzig’den Alexander Sörloth için girişimlerde bulunan Kara Kartal, istediğini alamadı. Real Sociedad’ın da kadrosunda tutma kararı aldığı Norveçli oyuncudan sonuç alınamamasının ardından rota Adam Buksa olarak belirlendi. Ancak Buksa, dün Fransız ekibi Lens’le anlaştı. Bu gelişmenin ardından Kara Kartal, rotasını yeniden güncelledi.

Sözlü anlaşma...

Yönetim, CSKA Sofya’nın Ekvadorlu forveti Jordy Caicedo için girişimlerini hızlandırdı. 24 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme için sözlü anlaşma yapan Beşiktaş , Bulgar ekibi ile bonservis bedeli konusunda görüşmeye devam ediyor. Daha önce Ekvador ekipleri Universidad Catolica ve El Nacional ile Brezilya’dan Vitoria formaları giyen 24 yaşındaki oyuncu, 2021 Şubat ayında CSKA Sofia’ya transfer oldu.