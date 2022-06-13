Valerien Ismael'in transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş 'ta forvet adayları arasına genç bir oyuncu eklendi. Siyah-beyazlıların, Arjantin'de forma giyen genç oyuncuyu kadrosuna katmak istediği ve 1 milyon 500 bin euroluk teklif sunduğu belirtildi. İşte ayrıntılar...

BATSHUAYİ, CHELSEA'YE DÖNDÜ

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon başında Chelsea'den büyük umutlarla kiralanan ancak bir türlü istenilen seviyede performans sergileyemeyen Michy Batshuayi takımdan ayrıldı. Belçikalı golcü, Premier Lig ekibi Chelsea'ye geri döndü. Beşiktaş'ın Michy Batshuayi için bir girişimde bulunmayacağı öğrenildi.

GÜVEN VE LARİN İMZA ATMADI

Siyah-beyazlılarda sözleşmeleri sona eren Güven Yalçın ve Cyle Larin'le anlaşma sağlanamadı. Beşiktaş'ta forvet hattında oynayacak isim kalmaması nedeniyle transfer için harekete geçildi.

YERLİDE HEDEF CENK TOSUN

Beşiktaş'ta yerli transferi için gündeme gelen ilk isim Cenk Tosun oldu. Everton'dan ayrılan milli futbolcu için görüşmelerin başladığı ve pazarlık sürecinin devam ettiği kaydedildi. Öte yandan Wout Weghorst, Alexander Sörloth ve Jackson Muleka'da siyah-beyazlılar henüz istediği seviyeye gelemedi.

BORBAS İDDİASI

Beşiktaş'ta transfer gündemine sürpriz bir isim geldi. El Oservador'un haberine göre siyah-beyazlılar, River Plate'te forma giyen Thiago Borbas için transfer çalışmalarına başladı. 20 yaşındaki golcü futbolcu için Hollanda'dan Feyenoord'un da devrede olduğu kaydedildi.

Uruguaylı genç oyuncu için Feyenoord'un River Plate'e 1 milyon euroluk transfer teklifinde bulunduğu vurgulandı. River Plate'in Beşiktaş'tan Feyenoord'un teklifinden daha yüksek bir resmi teklif beklediği için genç oyuncu hakkında karar vermediği belirtildi.

1.5 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Beşiktaş'ın menajerler vasıtasıyla River Plate'e 1 milyon 500 bin euroluk bir öneride bulunduğu Arjantin temsilcisinin siyah-beyazlılarla oyuncu arasındaki görüşmelere izin verileceği belirtildi. Uruguaylı forvet bu sezon River Plate formasını 22 maçta giydi. 20 yaşındaki oyuncu rakip fileleri 4 kez havalandırdı ve 4 gol pası verdi.

River Plate ile sözleşmesi 2023 sonunda bitecek olan genç golcünün güncel piyasa değeri 1 milyon 300 bin euro olarak gösteriliyor. 20 yaşındaki oyuncu River Plate altyapısında yetişti. (Skorer)