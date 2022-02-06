Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Ersin giderse takviye yok!

Yaz aylarında Nice ve Torino'nun ilgilendiği Ersin Destanoğlu'na bu sezon da çok sayıda talip olduğu öğrenildi. Beşiktaşlı yöneticiler, konuyla ilgili olarak "Rıdvan gibi Ersin de revaçta. Gençlerin önünü açacağız ancak bunu yaparken de kulübün menfaatlerini düşünmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlılar, 21 yaşındaki eldivenin transferine onay vermek için 5 milyon Euro'nun üzerinde bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay şartını öne sürüyor. Ersin'in Avrupa'ya gitmesi halinde ise kalede yoluna Mert Günok ve U19'dan A Takım'a alınan Emre Bilgin ile devam edecek. 3. kaleci yine altyapıdan olacak.

LACAZETTE 6 MİLYON EURO İSTEDİ

Gelecek sezonun ilk takviyesini Gedson ile yapan Beşiktaş , golcü arayışlarını da sürdürüyor. Son günlerde adı siyahbeyazlılarla anılan Alexandre Lacazette'in gündeme girmesiyle çıkması bir oldu. Arsenal'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki oyuncu için Kartal nabız yokladı ancak Fransız yıldız yıllık 6 milyon Euro talep etti. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş transferden çekildi.

KARTAL'IN RAKİBİ ANTALYASPOR

Beşiktaş, lige verilen aranın ardından bu akşam Antalyaspor'u konuk edecek. Sakatlıkları süren Mert Günok ile N'Koudou dışında hazır olmayan Umut, milli takımdan dönen Atiba ve teknik heyet tercihiyle Kerem ile Serdar kadroda yer almadı. Josef'in de riske edilmeyeceği öğrenildi. Stoper ikilisi Montero ve Vida olacak. Necip savunmanın önünde görev alacak. Orta sahada ise Pjanic'e Can Bozdoğan eşlik edecek.