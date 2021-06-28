Siyah-Beyazlı formayla son 1,5 sezonda ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Ersin Destanoğlu, transfer piyasasında da ön plana çıkmayı başarmıştı. Birçok dünyaca ünlü futbol paylaşım sitesinin gelecek vadeden isimler arasında gösterdiği 19 yaşındaki file bekçisi, Fransa’dan başta olmak üzere birçok kulübün radarına girmişti. Son olarak Lig 1 ekiplerinden Nice, Ersin için Beşiktaş ’ın kapısını resmen çaldığı ortaya çıktı. Güney Fransa temsilcisinin Kara Kartal’a 8 milyon Euro’luk (84 milyon TL) teklifte bulunduğu kaydedildi.





Avrupa’ya yeşil ışık

Beşiktaş Yönetimi, ilk etapta Ersin’i takımda tutmak istese de bu bedelin transferde kullanılma durumunun bulunması sebebiyle fikir değiştirebileceği ifade edildi. Siyah- Beyazlı idarecilerin bu hafta içinde teknik direktör Sergen Yalçın’la yapılacak olan yeni sezon planlama toplantısında Ersin’in geleceğini belirleyeceği kaydedildi. Kariyerine Avrupa’da devam etmeye sıcak bakan genç yetenek de gideceği kulüpte düzenli olarak forma giymek istiyor.

Safa Can Konuksever



