Süper Lig'de son olarak Alanyaspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş 'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar, Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen Dele Alli'yi kadrosuna katmak için yıldız futbolcuyla görüşmelerini sürdürüyor.

Bu transfer görüşmeleri sürerken sıcak bir gelişme meydana geldi. Everton, Premier Lig'de bugün oynayacağı Nottingham Forrest maçı kadrosuna Dele Alli'yi de dahil etti.

26 yaşındaki İngiliz futbolcu, bu sezon oynanan ilk 2 maçta sadece 40 dakika görev yapabilmişti.

Siyah beyazlıların Dele Alli transferini önümüzdeki günlerde noktalayıp yıldız futbolcuyu İstanbul'a getirmesi bekleniyor.



