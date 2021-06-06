Hafta başında teknik direktör Sergen Yalçın ile tekrar görüşüp, resmi açıklamayı yapmaya hazırlanan Beşiktaş , transferde büyük oynuyor. Özellikle forvet transferinde marka bir isimle anlaşmayı planlayan Siyah- Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi’ne bomba gibi gitmeyi hedefliyor. Kartal, iki yıldız üzerinde yoğunlaşıyor: Edin Dzeko ve Diego Costa... Bonservisi elinde olan Diego Costa, ilk görüşmede 4 milyon Euro maaş ve 2 milyon Euro imza parası istemişti. Beşiktaş ise maaş olarak 2.5 milyon Euro’ya çıktı ve 1.5 milyon Euro imza parası vere bileceklerini iletti. Edin Dzeko ise menajeri aracılığıyla Siyah- Beyazlılar’a önerildi. Roma’nın yeni hocası Mourinho’nun kadroda düşünmediği 35 yaşındaki Bosnalı santrforun mali şartları araştırılıyor.





İkisinden biri alınacak

1 yıl mukavelesi kalan Dzeko için Roma’nın bonserviste kolaylık sağlayacağı öğrenilirken, Beşiktaş Yönetimi Costa’ya önerilen rakamın benzerini masaya koyacak. Yine 2.5 milyon Euro garanti maaşı gözden çıkaran Kartal, bonservis durumuna göre imza parası veya ekstra bonuslarla ikna çabasına girecek. Yönetim, iki oyuncudan birini mutlaka kadroya katmak istiyor.

Orhan Yıldırım

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