MENÜ

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Alex Teixeira'nın maliyeti belli oldu

Beşiktaş’ın transfer gündeminde olan Alex Teixeira‘nın maliyeti belli oldu. Yıllık 3,5 milyon Euro ücret talep eden Brezilyalı orta saha, 3,5 milyon Euro da imza parası istiyor.

28 Haziran 2021, Pazartesi 14:11 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Alex Teixeira'nın maliyeti belli oldu

Beşiktaş ’ta yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Adem Ljajic ile yollarını ayırmayı planlayan Siyah Beyazlılar, Sırp oyuncunun yerine Alex Teixeria’yı kadrosuna katmayı planlıyor. Serbest durumda olan Brezilyalı oyuncu ile temaslar başladı. 

Son olarak Çin’in Jiangsu takımında forma giyen 31 yaşındaki oyuncu, 3,5 milyon Euro imza parası talep etti. Teixeria, yıllık ücretini de 3,5 milyon Euro olarak belirledi.

İlgili Haberler
Beşiktaş transfer haberi: Daniele Rugani harekatı


Brezilyalı orta sahanın menajeri ile görüşmeleri sürdüren Siyah Beyazlılar, mali şartlarda anlaşmaya çalışacak.

Ocak ayından bu yana maça çıkmayan Teixeria, Vasco da Gama, Shakhtar Donetsk ve Jiangsu Suning formaları giydi.

2016’da transfer olduğu Çin Ligi’nde Jiangsu ile 5 sezonda 148 maça çıkan Brezilyalı orta saha oyuncucu, 73 gol attı. (NTV Spor)

İlgili Haberler
Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Ersin Destanoğlu'na 84 milyon TL!


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...