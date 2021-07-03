Uzak Doğu ekiplerinden Jiangsu FC’yle sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıkan Alex Teixeira’yı kadrosuna katmak için uzun süredir girişimlerde bulunan yönetim, Sambacı’nın transferi konusunda önemli mesafe katetti. Josef de Souza’yla birlikte Brezilya’da tatilde bulunan 31 yaşındaki futbolcuyla yaklaşık 1 aydır süren pazarlıklar sonunda 2 milyon Euro’su garanti, 500 bin Euro’su da bonus olmak üzere 2.5 milyon Euro’luk yıllık ücrete el sıkışan Kara Kartal, şimdi imza parası konusunu çözmeye çalışıyor. Oyuncunun 2 milyon Euro’luk imza parası talebini indirmek için yoğun çaba sarf eden Siyah-Beyazlılar, bu miktarı 1 milyon Euro’ya indirip 3 yıla bölmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda tecrübeli 10 numarayla pazarlıklar devam ediyor.

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Taraftar, imzayı bekliyor

Josef de Souza’yla tatildeyken çektirdiği bir fotoğrafta Kartal pozu vererek daha gelmeden Siyah-Beyazlı taraftarların gönlünü fetheden yıldız oyuncuya, Siyah-Beyazlı futbolcunun da baskısı devam ediyor. Tecrübeli isme sürekli olarak Beşiktaş ’ı anlatan Josef, bir dünya yıldızını daha takımına kazandırmaya çalışıyor. Kara Kartal’lı futbolseverler de bir an önce imzaların atılmasını bekliyor. Eğer taraflar hafta sonuna kadar anlaşırsa Josef de Souza’nın Brezilya’dan Alex Teixeira’yla birlikte İstanbul’a gelme durumu bulunuyor.

Orhan Yıldırım



