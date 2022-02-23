Siyah-Beyazlılar’a sezon başında bedelsiz olarak katılan Alex Teixeira, bu zamana kadar ortaya koyduğu performansla beklentileri karşılayamadı. 21 mücadelede 4 gollük istatistik yakalayan 31 yaşındaki futbolcu, eski parlak günlerinin uzağında olsa da transfer gündeminin gözdesi olmaya devam ediyor. Beşiktaş ’a katılmadan önce Arap Yarımadası’ndan birçok teklif alan ancak hem yakın arkadaşı Josef de Souza hem de Şampiyonlar Ligi faktörleri sebebiyle Kartal’ı seçen Sambacı’ya ilgi sürüyor.

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Maliyeti 9 milyon Euro

Katar ve Suudi Arabistan’a ek olarak Çin Ligi ekiplerinin de radarında bulunan deneyimli futbolcunun, sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali her geçen gün artıyor. Beşiktaş’la seneliği 3 milyon Euro’dan 3 senelik kontrat imzalasa da menacerler aracılığıyla gelen tekliflerin 5 milyon Euro seviyesinde olması, Teixeira’nın Arap ve Çin kulüplerine ilgisini artırıyor. Siyah-Beyazlılar ise yüksek maliyeti karşısında beklentilerin altında kalan formu sebebiyle Alex’in sezon sonunda ayrılmasına olumlu bakıyor.

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Sezon sonunda....

Yönetimin, düşük bir bonservis bedeli karşılığında Alex’le yollarını ayırmaya yeşil ışık yaktığı belirtildi. Geleceğiyle ilgili kesin kararın sezon sonuna bırakıldığı tecrübeli futbolcunun Beşiktaş’tan ayrılırken hem kulübün yüksek maaşından kurtulması hem de bonservis bedeli kazandırması ihtimali bulunuyor.



