Siyah-Beyazlılar sezon sonunda neredeyse kadrosunun yarısıyla yollarını ayıracak. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan kadro dışılar; Adem Ljajic, Jeremain Lens, Douglas ve Fabrice N’Sakala başta olmak üzere; Gökhan Töre, Mehmet Topal, Cyle Larin, Domagoj Vida ile kiralık kontratları bitecek Miralem Pjanic ve Michy Batshuayi’nin gitmesi bekleniyor. Mevcut durumda 35 milyon Euro civarında bulunan takım bütçesi, bu ayrılıkların ardından 20 milyon Euro’nun altına inecek. Bundan dolayı kadroda büyük bir operasyon yapacak olan Başkan Ahmet Nur Çebi, hayallerindeki üçlüyü takıma kazandırmayı amaçlıyor.

Cenk’e 2 milyon Euro

Transfer planlamasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “3-4 marka isim almak istiyoruz” sözlerini sarf eden başkan Ahmet Nur Çebi’nin hedefindeki ilk üçlü; Cenk Tosun, Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar... Sezon sonunda Everton’la sözleşmesi bitecek olan Cenk Tosun’la temas kuran yönetim, lig bitiminde A Milli golcünün kapısını çalacak. Yeni sezon için maaş beklentisi 2.5 milyon Euro civarında olan başarılı oyuncuya 1.5 milyon Euro civarında bir bütçe ayıran idareciler, bonuslarla 2 milyon Euro bandını zorlama kararı aldı.

Aboubakar ve Talisca’nın maaşı...

Kadrosundan birçok ismi göndereceği için elinde hareket alanı kalacak olan Kartal, yeni sezonda güçlü bir kadro kurmayı amaçlıyor. Arap yarımadası kulüplerinden Al Nassr forması giyen Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca’yı da kadrosuna katmayı planlayan Çebi’nin, ekonomik problem içerisinde bulunan kulüplerinden sezon sonunda ayrılmayı planlayan 2 futbolcuyu Beşiktaş ’a davet edeceği belirtildi. Aboubakar için 2 milyon Euro, Anderson Talisca’ya da 2.5 milyon Euro maaş bütçesinin ayrıldığı ve kulüplerinden bonservislerini alıp ayrılmaları halinde ekstra bonusların da sözleşmelerine eklenebileceği ifade edildi.