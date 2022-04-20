Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Adam Buksa takibi sürüyor

Kara Kartal’a yakın süre önce menacerler aracılığıyla ABD Major Lig ekiplerinden New England forması giyen Polonyalı golcü Adam Buksa önerilmişti. Kulübüyle bu sezon 7 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans sergileyen 1,93’lük sol ayaklı forvetle ilgili çalışmalar sürüyor. Yönetimin, 25 yaşındaki futbolcu konusunda teknik direktör Valerien Ismael’in vereceği karar sonrasında harekete geçeceği belirtildi. Forvet hattında birinci hedef olarak Sörloth’u belirleyen yönetim, yedek bir forvet ile kanatta oynama potansiyeli bulunan bir hücumcu istiyor.