Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Peniel Mlapa, Yasin Öztekin, Azubuike ve Vlasic konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Ayrıca Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Enzo Roco, Isimat Mirin, Cyle Larin ve Jeramin Lens’i düşünmüyor. Beşiktaş’ta geleceği henüz netleşmeyen Gary Medel’in olası transferinde eşinin araya girmesi dikkat çekti. Sağ bekte Gökhan Gönül’e alternatif bir isim arayan Siyah-Beyazlılar’ın Avcı’nın raporu doğrultusunda Fransız ekibi Bordeaux’da forma giyen Youssouf Sabaly için düğmeye bastığı ortaya çıktı. İşte 12 Haziran Çarşamba son dakika Beşiktaş transfer haberleri ve detaylar...

ABDULLAH AVCI PANIEL MLAPA'YI İSTİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmeyi çok istediği öne sürülen Peniel Mlapa ile ilgili kulübü VVV-Venlo'dan resmi açıklama geldi. Eredivise ekibinin CEO'su Marco Bogers, Hollanda basınına yaptığı açıklamada Siyah Beyazlılar'ın 27 yaşındaki Togocuya olan ilgisini doğrularken şu ana kadar hiçbir resmi teklifin gelmediğini de ifade etti.

Kara Kartal'ın ilk etapta 2.1 milyon euroluk teklifte bulunduğu iddia edilen golcü futbolcunun bonservisiyle ilgili de konuşan Bogers, "Oyuncuyu 2,5 milyon euro civarında bir bedelle satmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu. Kulübüyle bir yıl daha kontratı bulunan deneyimli santrfor, bu sezon takımıyla çıktığı 32 maçta 15 kez fileleri sarsarken 3 de asist kaydetti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

4 FUTBOLCUNUN BİLETİ KESİLDİ!

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Enzo Roco, Isimat Mirin, Cyle Larin ve Jeramin Lens’i düşünmüyor.

Geçen sezon başında rotasyonda kullanılmak üzere alınan ancak ağırlığı nedeniyle eleştiri konusu olan Roco, üstü çizilen ilk isim oldu. Pepe’nin ayrılması nedeniyle devre arasında transfer edilen Mirin de ikili mücadelelerdeki zayıflığı ve topu oyuna sokmadaki yetersizliği nedeniyle gözden düştü.

Büyük umutlarla alınan ama gelişim kaydedemeyen Larin ile, şans bulduğu halde F.Bahçe’deki verimliliğine ulaşamayan Lens de Avcı’nın planları arasında yer almıyor.

Siyah beyazlı yönetim, bu dört futbolcuyu öncelikle satmayı istiyor. Ancak iyi teklifler alınmaması halinde söz konusu oyuncuları kiralama yoluna da gidecek.

Şilili Roco’nun 31 Mayıs 2021, Kanadalı Larin, Fransız Mirin ve Hollandalı Lens’in ise Beşiktaş ile 31 Mayıs 2022’ye kadar sözleşmesi var. (Hürriyet)

MEDEL'DEN BOCA'YA VETO

Beşiktaş’ta geleceği henüz netleşmeyen Gary Medel’in olası transferinde eşinin araya girmesi dikkat çekti. Arjantin’in Ole gazetesinde yer alan haberde, Medel’in eski kulübü Boca Juniors tarafından istenmesi gündeme geldi.

Beşiktaş’la bir yıllık sözleşmesi kalan Şilili futbolcunun, eşi nedeniyle Arjantin’e gitmek istemediği ileri sürüldü. Tecrübeli futbolcunun ailesinin Avrupa’da kalmak istediği aktarıldı. Sezon başında Premier Lig ekibi West Ham’dan resmi teklif alan Medel’in, “Arjantin’de yaşamak istemiyoruz. Eşim de istemiyor. Belki Arjantin’e seyahat etmek güzel olur ama orada yaşamak gibi bir düşüncemiz yok” ifadelerini kullandığı aktarıldı. (Milliyet)

YASİN İÇİN 2 MİLYON EURO İSTEDİLER

Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda Yasin Öztekin'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, oyuncunun kulübü Göztepe ile ilk teması kurdu.İzmir ekibi, Yasin'in bonservisi için 2 milyon Euro talep etti. Siyah-beyazlıların bu transfer için bonservis bedeli ödemek istemediği, Göztepe'ye takas öneresiyle gitme kararı aldığı gelen bilgiler arasında.

Siyah-beyazlı kulüp, başkan vekilliğine Serdal Adalı'nın getirildiğini KAP'a bildirdi. Beşiktaş, yönetici Metin Albayrak'ın istifasını kabul ederken, boşalan yönetim kurulu üyeliğine Serdal Adalı'nın uygun görüldüğünü açıkladı. Dün yapılan toplantıda çıkan sonuca göre Yönetim Kurulu Başkanlığına Fikret Orman, Başkan Vekilliğine ise Serdal Adalı'nın getirildiği belirtildi. (Sabah)

Abdullah Avcı ile resmi sözleşme imzalandıktan sonra transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi..

AZUBUIKE OPERASYONU!

Siyah- Beyazlılar, Abdullah Avcı'nın takımda görmek istediği Azubuike için Pyramids FC'ye resmi teklif sundu. Alınan bilgilere göre Mısır kulübüne 4 taksit halinde 1 milyon 250 bin Euro'luk teklif yapıldı.

Nijeryalı ön liberoya da 4 yıllık sözleşme önerildiği belirlendi. 22 yaşındaki Azubuike, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alıyor. Beşiktaş yönetimi elini çabuk tutarak bu transferi bitirmeyi planlıyor. (Takvim)

BEŞİKTAŞ'IN VLASIC PLANI

Beşiktaş'ın Nikola Vlasic planı ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılar, geçen sezonu CSKA Moskova’da kiralık olarak geçiren Hırvat orta saha oyuncusu için vatandaşı Vida’yı da devreye soktu.

Kartal, Vlasic’in bonservisine 10 milyon euro isteyen Everton’ı ikna için de formülünü belirledi. Siyah-Beyazlılar, Everton’da kalmak istemeyen Vlasic için İngiliz kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Vlasic, CSKA Moskova’ya geçen sezon 31 karşılaşmada 8 gol, 7 asistlik katkı sağladı. Öte yandan Beşiktaş A.Ş.’den istifa eden Metin Albayrak’ın yerine Serdal Adalı’nın atandığı ve başkanvekili olarak görev yapacağı KAP’a bildirildi. (Star)

BEŞİKTAŞ'TA SABALY HAREKATI!

Yeni sezonda şampiyon olmayı hedefleyen Beşiktaş, teknik direktörlük için Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalar imzalamaz transfer için harekete geçti.

Sağ bekte Gökhan Gönül’e alternatif bir isim arayan Siyah-Beyazlılar’ın Avcı’nın raporu doğrultusunda Fransız ekibi Bordeaux’da forma giyen Youssouf Sabaly için düğmeye bastığı ortaya çıktı.

Bordeaux’nun teknik direktör Pau lo Sousa’nın 3-4-3 sistemine uymadığı için gözden çıkardığı 26 yaşındaki Senegalli oyuncu için 3.5 milyon euro bonservis talep ettiği belirtiliyor. Beşiktaş’ın, Fenerbahçe ve Napoli’nin de listesinde olan Sabaly’nin transferini 3 milyon euronun altında bitirmeye çalıştığı öğrenildi. (Star)

HERKES VIDA'NIN PEŞİNDE

Beşiktaş’a önceki sezonun ara transfer döneminde bonservisi elinde olarak transfer olan Domagoj Vida, Kara Kartal’da görev yaptığı 1,5 sezonda ortaya koyduğu istikrarlı performansla göz doldurmuştu. Savunmadaki etkili görüntüsüne ek olarak liderlik özelliğini de sık sık kullanması sebebiyle alkış toplayan 30 yaşındaki futbolcu, transfer döneminde ön plana çıkmaya devam ediyor... Geçen sezon Beşiktaş formasıyla görev yaptığı 38 maçta 3 gollük performans ortaya koyan Vida, son olarak İngiltere Premier Lig’in yeni kulübü Norwich City’nin radarına girmişti. Bu kulüpten gelen teklifi, yönetimle yaptığı görüşmenin ardından ortak kararla reddeden başarılı oyuncuya olan ilgi daha da arttı.

Milli takımda da coştu

Hırvatistan milli takımıyla geçen yıl Dünya Kupası’nda ikinci olan ve ülkesinin formasıyla Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde de başarısını tekrarlayan Vida’yı, İngiltere Premier Lig ve İtalya Serie A’dan birçok kulübün takip ettiği ifade edildi. Geçen sezonun ara transfer döneminde Roma ve İnter’in talip olduğu savunmacıyla Çizme ve Ada’dan birçok kulübün menaceri aracılığıyla nabız yokladığı belirtildi. Beşiktaş Yönetimi’nin transfer döneminin gözde ismi olan oyuncusu için 20 milyon Euro değer belirlediği ifade edildi.

CAICARA İÇİN 3 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş’le yollarını ayırmalarının ardından Abdullah Avcı’yı takımın başına getirmişti. Tecrübeli çalıştırıcı önderliğinde yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da başarı hedefleyen Kara Kartal’da kadroyu güçlendirmek için çalışmalar başladı. 55 yaşındaki teknik adamın isteği doğrultusunda Avcı’nın eski kulübü Başakşehir’in Brezilyalı sağ beki Junior Caiçara için menacerler aracılığıyla nabız yoklayan Beşiktaş’a İstanbul ekibinden geri dönüş yapıldı. Turuncu- Lacivertliler’in 30 yaşındaki Sambacı için belirledikleri bonservis bedelinin 3 milyon Euro olduğu bildirildi. Beşiktaş Yönetimi’nin bu talebi değerlendirme kararı aldığı ifade edildi.

Schalke’den transfer edilmişti

Başakşehir’e 2017 yılında Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04’ten 3 milyon Euro karşılığında transfer edilen Junior Caiçara, İstanbul ekibinde 3 sezonda 97 karşılaşmada görev yapmıştı. Abdullah Avcı’nın Başakşehir’in başında olduğu dönemde takımında en çok güvendiği isimler arasında yer alan tecrübeli ismin de Beşiktaş’a transfer olma konusunda istekli olduğu öğrenildi.



