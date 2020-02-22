SON DAKİKA! Beşiktaş - Trabzonspor maçında büyük olay

Beşiktaş - Trabzonspor maçının 51. dakikasında tansiyon yükseldi. Burak Yılmaz'la Joao Pereira arasındaki tartışmaya sert bir şekilde giren Kevin Prince Boateng, Portekizli oyuncuyu sert bir şekilde yere ittirdi, sinirler gerildi.

22 Şubat 2020, Cumartesi 21:22 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Beşiktaş - Trabzonspor maçında büyük olay

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Trabzonspor'u konuk ederken, mücadelenin 51. dakikasında sinirler gerildi. Burak Yılmaz'la Joao Pereira arasındaki yaşanan sözlü tartışmaya Kevin Prince Boateng dahil oldu.

Tecrübeli futbolcu, Pereira'yı sert bir şekilde yere ittirince tansiyon yükseldi. İki takım futbolcularının araya girmesiyle olaylar durulurken, Fırat Aydınus, kartına başvurmadı.

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