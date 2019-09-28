Trabzon Havalimanı’na 19.45 sıralarında gelen Beşiktaş kafilesini bir grup siyah-beyazlı taraftar karşıladı. Teknik direktör Abdullah Avcı taraftarların imza ve fotoğraf isteğini geri çevirmezken, taraftarlar da Avcı'ya, "Hocam güveniyoruz size, yanınızdayız" ifadelerini kullandı. Beşiktaş kafilesi polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptıktan sonra kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.

Yönetim Kurulu Üyeleri Serdal Adalı, Ahmet Ürkmezgil, Ahmet Kavalcı, Doğan Küçükemre, Hüseyin Mican, Hakan Özköse, Melih Aydoğdu ve Serkan Yazıcıoğlu'nun da eşlik ettiği Beşiktaş kafilesinde teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor maçı kadrosuna şu futbolcuları dahil etti:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Douglas Santos, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Enzo Roco, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Orkan Çınar, Abdoulay Diaby, Jeremain Lens, Tyler Boyd, Georges N’Koudou, Umut Nayir, Güven Yalçın ve Burak Yılmaz.

Trabzonspor ile Beşiktaş, yarın saat 19.00’da Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadı’nda karşı karşıya gelecek.