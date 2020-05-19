Son iki haftada kulüp genelinde toplamda 10 pozitif vaka çıkan Beşiktaş'ta şu an bu sayı 8. Geçen hafta açıklanan son vakaların ardından lig hazırlıklarına da bayram sonrasına kadar ara veren Beşiktaş'ta, TFF'nin ısrarla ligin 12 Haziran'da tekrar başlayacağını açıklaması sıkıntı yarattı. Zira bayram sonrasında tekrar çalışmalara başlayacak olan Beşiktaş'ta teknik heyet, önlerinde lige hazırlanmak için sadece iki haftalarının kalacağını ve bunun da yeterli olmayacağını düşünüyor.

TFF'YE BAŞVURACAK

Bu denli kısa antrenmanla sahalara geri dönmenin ciddi sakatlıklar getirebileceğini düşünen siyah-beyazlılar, federasyona bu konudaki rahatsızlıklarını iletecek. Beşiktaş, TFF'den son durumun dikkate alınarak şartların yeniden gözden geçirilmesini isteyecek.

FUTBOLCULARA EVDE ÇALIŞMA PROGRAMI

BEŞIKTAŞ tekrar sahalara dönene dek futbolculara ilk zamanlarda olduğu gibi yeniden antrenman programı hazırlandı. Bu programla futbolcuların karantina sürecinde kendilerini zinde tutmaları hedefleniyor. Siyah-beyazlılar bayram sonrasında başlayacakları antrenmanların yanı sıra kamp programlarını da dün yapılan testlerin sonuçlarına göre planlayacak. (Sabah)