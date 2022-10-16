Süper Lig 'in 10. haftasında sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş 'ta teknik direktör Valerien Ismael, maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan Fransız çalıştırıcı, oyun ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, yayıncı kuruluş muhabirinin kendisine taraftarların istifaya çağırdığını söylemesi üzerine "Türkçe anlamadığım için maçla ilgili konuşmak istiyorum" diyerek cevap verdi.

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İŞTE VALERIEN ISMAEL'İN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI:

%60'a yakın topla oynadık. Top sizdeyken, fazla koşamazsınız. Kazanamadığımız için çok üzgünüz. Maçta hatalar yaptık, bu hatalar olunca, galip gelmek zorlaşıyor. Bu hatalar da işin parçası, bu hataların arkasına saklanmıyoruz. Kazanmak için her şeyi yaptık.

Türkçe anlamadığım için maç hakkında konuşmak istiyorum.

Ghezzal için yarını beklememiz lazım. Sakatlık nedeniyle ben biraz kötü hissettim ama umarım kötü bir durum yoktur.



