Son dakika! Beşiktaş taraftarından olay Abdullah Avcı tepkisi

Süper Lig ’de 2021-22 sezonunun açılış karşılaşmasında Beşiktaş , sahasında Çaykur Rizespor ’u 3-0 mağlup etti ve yeni sezona harika bir başlangıç yaptı. Yaklaşık 1,5 yıl sonra Süper Lig’de ilk kez taraftarlar tribünde yerini alırken karşılaşmanın son dakikalarında flaş bir hamle geldi.

Siyah Beyazlı ekip taraftarları, karşılaşma içinde eski teknik direktörleri Abdullah Avcı’ya tepki gösterdi, "Abdullah Avcı yere yatsana" tezahüratı yaptı. Beşiktaş ile eski teknik direktörü Abdullah Avcı arasında tazminat konusundaki anlaşmazlık geçtiğimiz haftalarda karara bağlanmıştı.

Siyah Beyazlılar, tecrübeli teknik adama 20 milyon TL tazminat ödemişti. Beşiktaş taraftarları eski teknik direktörleri Abdullah Avcı aleyhinde uzun süre tezahüratlarda bulundu.

Yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) salgını nedeniyle Süper Lig’de son taraftarlı maç 2020 yılının Mart ayında yapılmıştı.







