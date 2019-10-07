Son dakika | Beşiktaş spor haberleri - 7 Ekim Pazartesi

Son dakika Beşiktaş spor haberlerinde neler var? Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan ancak 7. haftada oynadığı Alanyaspor maçını kazanarak moral bulan Beşiktaş'ta seçim belirsizliği sürüyor. Alanyaspor maçında sakatlanan Dorukhan Toköz'ün durumu ise tüm camiayı üzdü. İşte Beşiktaş'ta yaşanan sıcak gelişmeler ve son dakika Beşiktaş spor haberleriyle detaylar burada...

GÜNTEKİN ONAY: BEŞİKTAŞ SAVAŞTI!

Hürriyet yazarı Güntekin Onay, Beşiktaş'ın sahasında ligin yenilgisiz lideri Alanyaspor'u 2-0 yendiği karşılaşmayı değerlendirdi. Onay; Atiba, Caner ve Burak'ın galibiyeti getirdiğini ifade etti.

Güntekin Onay'ın yazısı şöyle;

Beşiktaş için bir çok açıdan eşik maçıydı. Üstelik “Tamam veya devam” niteliğindeki bu karşılaşma ligin namağlup lideri Alanyaspor’a karşıydı. Her açıdan çok zordu. Beşiktaş iyi mi oynadı? Hayır. Sadece elinden geleni yaptı ve savaştı. Başta Caner, Atiba ve Burak olmak üzere, sorumluluk alan futbolcular dünkü galibiyeti getirdi. Baskı altındaki Abdullah Avcı da takımının en iyi maçı olmadığının kuşkusuz farkındadır. Ancak dün her ne pahasına olursa olsun kazanmak zorundaydı. Ve Avcı da dünkü galibiyet ile nefes aldı. Milli maç arasına moralli girdi. Ancak yine de Beşiktaş’ın oyun anlamında çok ciddi eksikleri var.

Özellikle hücumda çoğalmakta, üretmekte, pozisyon bulmakta bir kriz yaşanıyor. Santrfor Burak ceza alanında hemen hemen hiç topla buluşmadı. Burak’ın yanına ve arkasına giren 2. bir oyuncu yok. Adem Ljajiç bu sistemde kaleden çok uzak oynuyor ve üzerine binen yükü taşıyamıyor. Kanat bekleri hücumlarda aktif değil. Pas akışkanlığı yeterli düzeyde değil. Abdullah Avcı’nın milli maç arasında Beşiktaş’ın rakip kale önü etkinliğini arttıracak önlemleri mutlaka alması lazım. Başka bir formasyona mı yönelecek? Farklı isimlere mi yer verecek? Anlayışı mı değiştirecek? Buna kendisi karar verecek fakat kesinlikle yeni bir yazılım yüklemesi şart. Aksi takdirde bu oyun ile gol sorunu devam edecektir. Ayrıca kesinlikle Adem Ljajiç’in yerlerde olan formunu yukarı çıkaracak tedbirlerin de alınması kaçınılmaz.

GÜNEŞ: AVCI ELEŞTİRSE DE ÖĞRENCİMİZ

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş, Tivibu Spor'a verdiği özel röportajda önemli konulara değindi.

Beşiktaş ve teknik direktörü Abdullah Avcı'nın durumuyla ilgili görüşlerini aktaran Güneş, "Beşiktaş'ın durumunun geçici olduğunu düşünüyorum. hızlı bir değişim oldu. Abdullah Hoca da iyi bir karakterdir. İşini çok seven biridir ama şu anda biraz bunalımda, sıkıntıda... Çünkü belki düşündüğünün dışında olaylar gelişti" dedi.

Abdullah Avcı'yla ilgili olumlu ifadeler kullanan tecrübeli çalıştırıcı, "Bazen söylemleri başka yere gitse de bizi eleştirse bile bizim öğrencimizdir. Allah razı olsun. Yok yok üzülmedim hatta biraz daha opsiyon vereyim ki 3-5 maç daha kötü giderse o sorumluluğu ben alırım. Yeter ki o iyi olsun, takım iyi olsun. Ben sevinirim o zaman. Bir şeyi savunmaya ihtiyaç duyarsanız zayıf kalırsınız" dedi.

Ligdeki takımların durumunu da değerlendiren Şenol Güneş, "Dört büyüklere bakarsak Trabzonspor, biraz daha az sorunlu. Diğerleri daha çok sorunlu. Kulüplerin yapısının değişmesi gerekir. Ekonomimizi nasıl kullanacağız, yerli-yabancı konusu tartışılıyor. Biz Avrupa'da yarışan, iddialı olmak isteyen takımların bıraktığı ya da istemediği oyuncuları alıp onlarla yarışmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

CANER ERKİN SÜRPRİZİ! MİLLİ TAKIM

Beşiktaş’ın 2-0’lık Aytemiz Alanya galibiyetinde en önemli pay sahiplerinden biri Caner Erkin oldu. Savunmanın solunda görev yapan tecrübeli futbolcu, özellikle defansif anlamda kusursuza yakın bir futbol sergiledi.

Caner, rakibin en etkili isimleri olan Baiano ve Efecan Karaca’ya adım attırmadı. Aytemiz Alanya, en çok kullandığı kanadı olan sağ taraftan pozisyona giremedi.

Milli davet alabilir

Caner Erkin, tam 9 ikili mücadele kazandı. 31 yaşındaki futbolcu, 7 top kaptı, 6 pas arası yaptı ve 2 uzaklaştırmaya imza attı. Sakatlanan Dorukhan milli takımdan çıkartıldıktan sonra yerine Caner alınabilir.

VODAFONE PARK'TA GÜNDÜZ KEYFİ!

Peş peşe kötü sonuçlar alan Beşiktaş’ta dün yaklaşık 25 bin taraftar tribüne geldi.

Siyah- Beyazlılar, 90 dakika boyunca takımlarına büyük destek verdi. Maçın gündüz saatlerinde oynanması da ayrı bir keyif oldu.

Stadın yaklaşık yarısı boş olsa da mücadele güzel bir atmosfer altında oynandı. Taraftarlar, takımlarının uzun bir aradan sonra aldığı galibiyetle Vodafone Park’tan mutlu ayrıldı.

KRİZİ BURAK YILMAZ BİTİRDİ!

Spor Toto Süper Lig’de 7. hafta mücadelesinde dün Vodafone Park’ta Aytemiz Alanyaspor’u ağırlayan Siyah- Beyazlılar, rakibini 2-0’lık skorla devirmeyi başardı. Taraftarı önündeki mücadelenin ilk yarısında tutuk bir görüntü sergileyen Beşiktaş, ikinci yarıda takımın yıldız golcüsü Burak Yılmaz’ın etkisiyle sahasından galip ayrıldı.

Oyunun 52. dakikasında Kevin N’Koudou’nun Alanyaspor ceza alanı içerisinde Baiano’nun müdahalesiyle yerde kalmasının ardından verilen penaltı kararı sonrasında beyaz noktanın başına geçen Burak, şık bir vuruşla konuk ekibin kalecisi Jose Marafona’yı avladı.

Diaby’ye harika pas

Yıldız futbolcu, mücadelenin 69. dakikasında bu kez golle değil asistle ön plana çıktı. 34 yaşındaki oyuncu, bu dakikada Abdoulay Diaby’ye şık bir asist yaparak yine ön plana çıkmasını bildi. Dün oynanan Alanyaspor mücadelesiyle birlikte bu sezon ligdeki 3. maçına çıkan Burak, 90 dakikalık performansı sonunda 2 gol ve iki asistlik performansa ulaştı.

ADALI'DAN BAŞKANLIK AÇIKLAMASI!

Beşiktaş 2'nci Başkanı Serdal Adalı, "Beşiktaş'ta adaylık açıklamak öyle kolay bir konu değil. Eğer faydalı olacaksam, bir yararım olacaksa aday olmak istiyorum. Laf olsun diye 'adayım' deyip de bir seçime girmeyi doğru bulmuyorum" dedi.

Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan oyuncuları hastanede ziyaret eden Serdal Adalı, hastane çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Adaylık için önlerinde bir süre olduğunu vurgulayan Adalı, "Önümüzde perşembe gününe kadar bir süre var. Sorunlar üzerine çalışıyoruz. 2'nci başkan olduğum için de sorunları iyi biliyorum. Sonradan 'vallahi bundan haberim yoktu' deme şansımız yok. Başarılı olabileceğimize inanıyorsak, perşembe günü adaylığımızı açıklarız" ifadelerini kullandı.

Dorukhan'ın beklenenden daha kısa sürede sahalara döneceğini söyleyen Serdal Adalı, "Daha erken döneceğini kendisine de söyledim. İnşallah kendisini 5-6 ay değil de 3 ay içerisinde aramızda göreceğiz. Bir maç kazandık o da burnumuzdan geldi. Futbolun içinde var bu durumlar. İnşallah en kısa sürede aramıza döner" şeklinde konuştu.

N'Koudou ve Oğuzhan'ın sakatlıklarıyla ilgili de konuşan Adalı, "Sezon içerisinde bazen hiç sakatlık olmuyor bazen de yoğun bir sakatlık düzeni oluyor. Çok söylenecek bir şey yok. Nihayetinde sahada olan hadiseler. Antrenmanda olan sakatlıklar değil. Üçü de çok genç arkadaşlar, en kısa sürede aramıza dönecekler" açıklamasında bulundu.

DHA

SON DAKİKA DORUKHAN AÇIKLAMASI!

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, Dorukhan Toköz'e acil şifalar dileyerek, "Yaklaşık 4 ay futboldan uzak kalacak. Çok üzüntülüyüz, galip geldik ama Allah böyle sakatlıklar vermesin. Kendisinin de morali çok bozuk. Abdullah hoca ve futbolcu arkadaşları da yanındalar. Tekrar kendisine çok geçmiş olsun ve Allah şifa versin diyoruz" dedi.

Aytemiz Alanyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası diz kapağında kıkırdak kopması tespit edilen genç futbolcuyu hastanede ziyaret eden Ahmet Kavalcı, çıkışta basın mensuplarına konuştu.

Dorukhan'ın yaşadığı sakatlıktan dolayı çok üzüntülü olduklarını belirten Ahmet Kavalcı, "Dorukhan, maç sırasında bir sakatlık geçirdi. Çekilen MR sonrasında diz kapağında problem olduğunu öğrendik. Diz kapağı yerinden çıkıyor, tekrar oturuyor ve o esnada ayakta hafif bir sakatlık oluyor. Doktorlar MR'ını çekti. Yaklaşık 4 ay futboldan uzak kalacak. Çok üzüntülüyüz, galip geldik ama Allah böyle sakatlıklar vermesin. Kendisinin de morali çok bozuk. Abdullah hoca ve futbolcu arkadaşları da yanındalar. Tekrar kendisine çok geçmiş olsun ve Allah şifa versin diyoruz" şeklinde konuştu.

Ahmet Kavalcı, Dorukhan'ın yarın ameliyat olacağını da ifade ederek, "Yarın büyük ihtimalle ameliyat olacak, doktoru yarından sonra gerekli şeyleri söyler. N'koudou ve Oğuzhan da MR'a girecek ama onlarda büyük bir sakatlık yok, arka adelelerinde yırtık gözüküyor" dedi.

Öte yandan teknik direktör Abdullah Avcı da hastaneye gelerek genç futbolcuya moral verdi.

BURAK: DORUKHAN'A İNANIYORUZ

Beşiktaş’ın Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanarak oyundan sedyeyle çıkan Dorukhan Toköz’ün diz kapağında çıkık ve kıkırdak kopması tespit edildi. Takımın tecrübeli isimlerinden Burak Yılmaz, Dorukhan Toköz’ü kaldırıldığı hastanede ziyaret etti. Burak Yılmaz, hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“DORUKHAN’A İNANIYORUZ, HEPİMİZ ONUNLAYIZ”

Sağlık açısından kendisinin bir şeyler söylemesinin doğru olmayacağını ifade eden Burak Yılmaz, “Onu doktorlar açıklar. Tabii ki çok üzgünüz. Konuştuk, morali çok bozuk, çok üzüntülü. Ama inşallah toparlayacak. Biz inanıyoruz. Hepimiz onunlayız. Hiç kimse yalnız bırakmadı. Genç, güçlü, aslan gibi… İnşallah en yakın zamanda aramıza geri dönecektir” şeklinde konuştu.

YÖNETİM VE FUTBOLCULAR HASTANEYE AKIN ETTİ

Dorukhan'ın hastaneye kaldırılmasının ardından birçok yönetici ve futbolcu da Dorukhan Toköz’ü ziyaret etti. Yöneticilerden Ahmet Ürkmezgil, Ahmet Kavalcı, Ali Naibi ile futbolculardan Burak Yılmaz, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, N’Koudou, Orkan Çınar, Güven Yalçın ve Necip Uysal gibi isimlerde Dorukhan Toköz’ü yalnız bırakmadı.

SON DAKİKA SAKATLIK AÇIKLAMASI!

Son dakika haberi: Beşiktaş, Alanyaspor maçını kazandı ama kelimenin tam anlamıyla kara bir pazar yaşadı. Dorukhan Toköz'ün ciddi sakatlığıyla yıkılan Siyah-Beyazlılar, ilerleyen saatlerde daha kötü haberler aldı.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmede Nkudou ve Oğuzhan'ın durumlarıyla ilgili de bilgi verildi. Beşiktaş'ın açıklaması şöyle:

Futbol Takımımızın Vodafone Park’ta Alanyaspor ile oynadığı maçın son bölümünde sakatlanan futbolcularımız Georges N’Koudou ile Oğuzhan Özyakup’un yapılan muayene ve Acıbadem Fulya Hastanesi’nde çekilen MR sonuçlarına göre; N’Koudou’nun sağ üst arka (biceps) adalesinde grade 2, Oğuzhan’ın sol üst arka (biceps) adalesinde grade 1 zorlanma tespit edilmiştir. Georges N’Koudou ile Oğuzhan Özyakup’un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

İki oyuncunun da birkaç hafta takımdan ayrı kalması bekleniyor.











