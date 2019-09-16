Son dakika | Beşiktaş spor haberleri - 16 Eylül Pazartesi

16 Eylül Pazartesi son dakika Beşiktaş haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-Beyazlı takımda Gazişehir mağlubiyetinin ardından moraller iyice azaldı. Teknik direktör Abdullah Avcı bir an önce Burak Yılmaz'ın takıma katılmasını bekliyor. İşte Fanatik ve diğer gazetelere yansıyan son dakika Beşiktaş spor haberleri ve tüm detaylar...

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİNDE KEYİFLER KAÇTI!

Spor Toto Süper Lig’de 4. hafta mücadelesinde önceki akşam Gazişehir Gaziantep’e konuk olan Beşiktaş, rakibi karşısından 3-2’lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

Mücadelenin henüz 6. dakikasında 10 kişi kalan ve oyunu 9 kişi tamamlayan Kara Kartal’da fatura, yönetime çıkarılmıştı. Kalyon Stadı’nda oynanan karşılaşmada 90 dakikanın sona ermesinin ardından tribünde yer alan Beşiktaşlı futbolseverler, yaptıkları tezahüratlarla Başkan Fikret Orman ve yönetimdeki kurmaylarını, mağlubiyet sebebiyle hedef alıp istifa tezahüratlarında bulunmuştu.

Karşılaşmayı stadyumda takip eden Başkan Fikret Orman’ın, hem alınan sonuç hem de taraftarın tepkisinin ardından kurmaylarını toplayıp durum değerlendirme toplantısı yapacağı bildirildi.

DIABY AÇIĞI KAPATACAK

Beşiktaş’ın transfer döneminin son gününde takıma, Portekiz ekibi Sporting Lizbon’dan kattığı Abdoulay Diaby, Gazişehir Gaziantep mücadelesine ilk 11’de başlamıştı.

Görev yaptığı 66 dakikada takımına destek vermekte zorlanan Malili hücum oyuncusu, Siyah-Beyazlı formayla ilk karşılaşmasında geçer not alamadı.

Tecrübeli futbolcunun, idman eksiğini kapatıp ardından takıma daha fazla katkı sağlaması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TA YENİLER SIFIR ÇEKTİ!

Yaz transfer döneminde 7 futbolcuyu kadrosuna katan ve şu ana kadar rakip ağlara 6 gol bırakan siyah-beyazlı takımda yeni isimlerin hiçbiri skora katkı sağlayamadı. Beşiktaş'ta tüm yükü eski futbolcular çekerken yeni isimlerin performansı ise şöyle oldu:

Tyler Boyd: Avusturya kampında iyi bir görüntü sergilese de oynadığı hiçbir maçta hücumda takıma katkısı olmadı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Gazişehir deplasmanında 24 yaşındaki ABD'li oyuncuyu yedek kulübesine çekti.

N'Koudou: 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Tottenham'dan transfer edilen 24 yaşındaki sol kanat, 3 maçta forma giydi. 163 dakika sahada kalan Fransız oyuncu, takımı hücuma taşıma noktasında etkili olsa da ceza sahası çevresinde ve içerisinde aynı başarıyı gösteremedi.

Rebocho: Henüz ilk 11'de forma giyemedi. Avcı'nın "Geleceğe yatırım" dediği sol bek, sadece Ç.Rize maçında 4 dakika görev aldı.

Victor Ruiz: Şu ana kadar yeni transferlerin arasında en öne çıkan isim oldu. Gazişehir maçına kadar iyi bir görüntü sergileyen tecrübeli stoper, Gaziantep'te savunmada aksadı. İkinci golde de top taça çıktıktan sonra geri dönme noktasında oyalanan ve adamını kaçıran Ruiz, kötü bir performans sergiledi.

Elneny: Büyük umutlarla transfer edilen Mısırlı futbolcu, ilk maçında kırmızı kart gördü. Kayode'nin kendisine yaptığı harekete, tekme ile karşılık veren tecrübeli ön libero, Abdullah Avcı'nın da tepkisini çekti.

Diaby: Forvet beklenen dönemde transfer edilen ve kanat olarak değerlendirilen Malili futbolcu, ilk maçında ışık vermedi. Çok fazla top kaybı yapan deneyimli oyuncu, hücumda etkin olamadı ve maçın 67. dakikasında oyundan alındı.

Douglas: Sağ bekte rekabet için alınan Brezilyalı futbolcu tek bir maçta 44 dakika sahada kaldı ve onda da ön libero ve sağ kanat oynadı. İlk 11 için şansı düşük görülüyor.

(Sabah)

AVCI'NIN SON UMUDU BURAK YILMAZ!

Yıllardır kanat oyunu üzerine kurulu bir sistemle oynayan Beşiktaş, Abdullah Avcı ile girdiği değişimin sancılarını yaşıyor. Şenol Güneş ile elde edilen iki şampiyonlukta dikine oyun, üç pasta gole gitme ve rakipleri hücumda yakalayıp etkili kontralarla sonuca giden Beşiktaş, kadro kalitesindeki düşüş, takım, yönetim ve teknik heyet arasında yaşanan sıkıntılarla düşüşe geçmeye başladı.

Genç Güven, Burak’ın yerini dolduramadı

Beşiktaş, kalitedeki düşüşe karşın Burak Yılmaz’ın katılımıyla geçen sezonun 2. devresinde yarışa ortak olmuştu. Avcı ile geçilen pasa dayalı hücum anlayışı henüz oturabilmiş değil. Siyah beyazlılar tüm maçlarda topa daha çok sahip olsa da pozisyon kısırlığını aşabilmiş değil. Genç Güven, Burak’ın yokluğunda takımı taşıyamadı. Diğer yandan Avcı kanat ortalarını azaltacağını söylese de son iki maçta Beşiktaş, eskisi gibi oynadı.

Diaby hakkında hüküm vermek için erken

Çaykur Rizespor maçında 37, Gazişehir karşılaşmasında ise 33 orta yapıldı. 4 haftalık periyotta, savunma önünde sürekli farklı isimler kullanan Avcı, henüz ideal ikiliyi bulamadı. Quaresma elden çıkartılırken Lens de gözden düştü. Buna mukabil yenilerden Boyd, beklentilerin altında kaldı. N’Koudou 11’de çıktığı maçta etkisiz kalırken, ilk karşılaşmasına çıkan Diaby hakkında da hüküm vermek için erken. Şimdi gözler Burak’ta. O da takımın çehresini değiştiremezse Avcı’yı çok zor günler bekliyor.

Kaynak: Hürriyet

BÜYÜK İTİRAF: GOLCÜ ALMADIK HATA ETTİK!

Siyah-beyazlılar, Domagoj Vida’nın henüz 6. dakikada gördüğü acemice kırmızı kart ve sebep olduğu penaltıyla maçtaki tüm dengeleri alt üst ettiği görüşünde birleşirken, Burak Yılmaz’ın sahalara dönüşünün ardından gol yollarındaki sıkıntıların sürmesi halinde devre arasında yeni forvet transferi yapılmasına karar verdi.

Abdullah Avcı ile beyaz bir sayfa açan ancak yeni sezona deyim yerindeyse zincirleme kazayla başlayan Beşiktaş’ta hem teknik heyet hem de yönetim kurulu golcü transferi yapılmamasının pişmanlığını yaşıyor. Ligin henüz 4. haftasını geride bırakmasına rağmen 8 puan kaybeden siyah-beyazlılar, futbol açısından olmasa da skor olarak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

Burak Yılmaz’ın uzun süreli beklenmedik sakatlığına karşın hücum bölgesindeki diğer oyuncularla bu sorunun çözüleceğine inanan teknik heyet ve yönetim, gerekirse devre arasında golcü transfer edecek. Gazişehir Gaziantep maçında alınan mağlubiyetin en önemli nedeninin henüz 6. dakikada kırmızı kart gören ve penaltı yaptıran Domagoj Vida olduğu konusunda herkes fikir birliğine vardı. Ancak Beşiktaş gibi bir takımın 10 kişi kalsa da sahadan puan veya puanlarla ayrılması gerektiği düşüncesi de siyah-beyazlılar tarafından paylaşıldı.

Süper Lig’de üst üste oynanacak Medipol Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında da puan kaybedilmesi halinde zirve yarışında çok geride kalınacağını düşünen yönetim ve teknik heyet bu nedenle işi şimdiden sıkı tutacak. Siyah-beyazlı yönetim, Şenol Güneş sonrası teknik direktörlük görevine getirilen Abdullah Avcı’ya da sonuna kadar destek verecek.

(Milliyet)

ARSENAL'DE ELNENY ŞOKU!

Süper Lig'de Gazişehir Gaziantep'e 3-2 yenilen Beşiktaş'ta ilk maçına çıkan ve kırmızı kart gören Mohamed Elneny, Arsenal taraftarlarını şaşırttı.

Sosyal medyada Arsenal taraftarları bu durumla alaklı mesajlar paylaştı. Sakin yapısıyla bildikleri Elneny'nin bir tartışma ve rakibine vurma teşebbüsüyle atılması hem komik bulundu hem de sürpriz olarak değerlendirildi.

Bazı taraftarlar, "Emirates'te niye böyle hırslı değildi" yorumları yaparken, birçok taraftar da, "Bu tanıdığımız Elneny mi? Birine vuruyor?" ifadeleri kullanıldı.

Direkt kırmızı kart gören yeni transferin 2 maç ceza alması bekleniyor. Elneny, Başakşehir ve Trabzonspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

(Milliyet)

NEREDESİN BURAK YILMAZ?

BJK Nevzat Demir Tesislerinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmana sakatlıktan yeni çıkan Burak Yılmaz da katıldı. Oğuzhan Özyakup’un da yer aldığı idmanda yarım sahada çift kale maç oynandı.

Siyah-beyazlıların siyah tablosunda savunması var... Beşiktaş defansı dört maçta kalesinde yedi gol gördü. Ki, Gazişehir Gaziantep maçında kalede üç gol görülmesine rağmen bir o kadar da net pozisyon verilmesi dikkat çekti. Aynı Beşiktaş Şenol Güneş döneminin ilk üç sezonunda ligin en az gol yiyen ve pozisyon veren takımlarından biriydi. ( Türkiye Gazetesi)

ABDULLAH AVCI'YA GÜVEN AZALDI!

Evdeki hesabın çarşıya uymaması durumu var Beşiktaş’ta... Fikret Orman başkanlığındaki yönetim ciddi değişimlere gitmişti. Tarihî başarıların yakalandığı Şenol Güneş, millî takıma yol alırken yerine de rakip analizlerinde farklı olan, oyun şablonunu istatistiklere göre belirleyen Abdullah Avcı getirilmişti. Her ne kadar transfer süreci sessiz ve etkisiz gibi görünse de kadroya sekiz yabancı takviyesi yapılmıştı. Siyah-beyazlılar hem adımlarını ekonomik atıyor ama aynı zamanda da şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu dillendiriyordu.

Eleştiriler Avcı’ya

Ancak ligde geride kalan dört haftada söylemler ile eylemler tutarsızlık gösterdi. Abdullah Avcı yönetimindeki Kara Kartal, ava giderken avlandı. Pozitif oyunu tercih eden, önde basan ve sürekli galibiyeti kovalayan Beşiktaş, ligin yeni takımı Gazişehir Gaziantep deplasmanında ummadığı bir sonuçla karşılaştı. Vida’nın ilk dakikalarda gördüğü kırmızı kart takımın oyun planını bozup neticeye tesir etse de yeni sezon için açılan “beyaz” sayfa, şu anda “siyah” tabloya dönüştü. Avcı’ya olan güven biraz azaldı ve camiada ciddi eleştiriler başladı. (Türkiye Gazetesi)

SLOVAN BRATISLAVA LİGDE KAZANDI!

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu’ndaki rakiplerinden Slovan Bratislava, ligin 8. haftasında Spartak Trnava’yı ağırladı. Ev sahibi ekip, Sporar’ın 19 ve Drazic’in 90 2’nci dakikada attığı gollerle maçı 2-0 kazandı.

Puanını 19’a çıkaran Slovan Bratislava 2. sıradaki yerini korudu.

Beşiktaş, 19 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında Slovan Bratislava’ya konuk olacak.