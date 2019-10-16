Son dakika Beşiktaş spor haberleri 16 Ekim Çarşamba

Hafta sonu Beşiktaş'ta seçim heyecanı yaşanacak. Fikret Orman'ın genel kurul kararı almasının ardından adaylar hazırlıklarını hızlandırdı. Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, İsmail Ünal ve Hürser Tekinoktay son çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş ile ilgili gündeme dair ve son dakika Beşiktaş spor haberleri burada...

BEŞİKTAŞ'TA ANKARAGÜCÜ HAZIRLIĞI DEVAM EDİYOR

Süper Lig’in 8. haftasında cumartesi günü deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sabah gerçekleştirilen idman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antrenmana, milli takımlarında bulunan futbolcular ile tedavisi süren Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Victor Ruiz ve Georges N’Koudou katılmadı.

BEŞİKTAŞ'TA UMUT MERAŞ PİŞMANLIĞI!

Transfer döneminde Beşiktaş’la anılmasına rağmen 1,3 milyon Euro karşılığında Le Havre’a giden Umut Meraş dev kulüplere iç çektirirken milli oyuncunu son görüntüsünün kadro mühendisliğini yapan tecrübeli teknik adamları bir kez daha düşünmeye sevk etti.

Geride bıraktığımız sezon Bursaspor’da 30 maça çıkan Umut Meraş 2 gol atmıştı. (Akşam)

ADALI'DAN SEÇİM AÇIKLAMASI!

Beşiktaş’ta pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü kongre öncesinde başkan adayları arasında yer alan Serdal Adalı, önceki gün Antalya’da temaslarda bulundu. Taraftar dernekleriyle biraraya gelen Adalı, projelerini anlatıp 4 adayın yarışacağı seçim öncesinde üyelerden oy talebinde bulundu.

‘Güzel günlere yürüyeceğiz’

Antalya ziyaretiyle ilgili olarak Twitter adresinden açıklamada bulunan Adalı, “Antalya’da bizleri karşılayıp, gönülden destekleyen, Antalya Beşiktaşlılar Derneği’nin kıymetli üyeleri ve gönüldaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Sizlerin coşkusu ve desteğiyle, hep birlikte güzel günlere yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘Kulübe verdiğim maddi destek...’

Serdal Adalı, Antalya turunun ardından dün de Ankara’ya geçti. Adalı ve ekibi, Başkent’teki derneklerle temaslarda bulundu. Tecrübeli yönetici, seçim vaatleriyle ilgili olarak Twitter hesabından da bir paylaşım yaptı.

55 yaşındaki iş insanı, “Özkaynak düzenine dönüş en büyük projemiz. Doğru bir özkaynak modeli ile futbol şubemizi üreten, kazanan ve kazandıran bir yapıya oturtmayı planlıyoruz. Beşiktaş Akademi’yi bu sene içinde bitireceğiz. Kulübe bugüne kadar verdiğim maddi destek Beşiktaş Akademi için kullanılacak” ifadelerini kullandı.

ORMAN: GELDİĞİMDE MAĞAZALARDA ÜRÜN YOKTU!

Kartal Yuvası 2020 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu toplantısı, Antalya'da yapıldı. Kundu bölgesinde bulunan Aska Lara Otel'de düzenlenen toplantıya, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da katıldı. Kartal Yuvası mağazalarının sahiplerine seslenen Başkan Fikret Orman, “2012'de bu işe başladığımızda 25-26 mağazamız vardı. Sonrasında 4-5'ini kapattık. Bayilerimizin çoğu da benim dönemimde bayi oldu. Beşiktaş'a güvenen ve elini taşın altına koyan insanlarla birlikte çok iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. İlk geldiğim günleri hatırlıyorum. Bizim mağazalarımızda ürün yoktu. Satın alamıyorduk. Çeşidimiz yoktu. Beşiktaş'ın vizyonunu artırırken de önemli işler yaptığımızı düşünüyorum" dedi.

Herkeste bir hüzün oluştuğuna vurgu yapan Başkan Orman, şöyle konuştu:

"Sakın hüzünlenmeyin. Benim bir yere falan gittiğim yok. Buradan taşındığım da yok. Yarın öleceğim de yok. Çoğunuzla şahsi dostluklarım var. Hep birlikte tekrar buluşup sohbet edeceğiz. Görevlerimiz değişmiş olacak. Ben Beşiktaş başkanlığından ayrılıyorum dediğim zaman bir yere gittiğim yok. Hep beraber olacağız. Hatta benim açımdan daha da rahat olacak. Hiç olmazsa ben de biraz taraftarlık tarafını yaşar pozisyona geleceğim. Sıkıntısı da olacak. Sizin için böyle modellik yapmayacağım. İnşallah yeni gelecek başkanımız da ürün satışları konusunda benim gösterdiğim itinayı gösterir, sizler için güzel modellik yapmaya veya ürün satışını artırmaya çalışırlar. İyi gidiyoruz. Geçtiğimiz günlerde önümüzdeki sezonun formalarına baktık. Çok güzeller. Özellikle ikisini çok beğendim. Çok daha güzel kreasyon yaptığımızı düşünüyorum. Siz bilmiyorsunuz ama sizin satışa çıkardığınız formaları biz bir sene öncesinden hazırlıyoruz. Her şey ilgi ile inanarak oluyor. İnşallah benim ayrılışım, daha doğrusu başkanlığı bırakmam bizim Kartal Yuvası'ndaki sinerjimizi değiştirmez. Hepimiz bu markaya, bu renklere gönül vererek bu işleri aşkla yaptık. Bu aşka da devam etmek lazım. Bu bizim sevdalı olduğumuz bir şey. Hüzünlenecek bir şey değil. Hepinize benim başkanlık dönemimde verdiğiniz desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizim aramızdaki ilişki hiçbir zaman menfaat üzerine olmadı. Dostluk, sevgi ve karşılıklı kazanç üzerine olan bir şeydir. Ben hiçbir bayimize veya hiçbir noktamıza özel bir ayrıcalık yaptırtmadım."

"İNSANLAR GELİP GEÇİCİ"

Beşiktaş'ta insanların gelip geçici olduğuna işaret eden Başkan Fikret Orman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Netice itibarıyla bizler ölümlü kişileriz. Bizler de gelip geçeceğiz. Görevlerimiz bitecek. Benimki de Allah'ın izni ile pazar günü son bulacak. Ondan sonra dost ve arkadaş olarak hep beraber olacağız. Bizleri sürekli ağırlayan ve otelini açan değerli kardeşim Ramazan Aslan'a çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş seçimlerinin herkese hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah hep beraber bu sene de şampiyonluğu göğüsleriz. Benim size tavsiyem, hep Beşiktaş'ta kalalım. İnsanların değil, Beşiktaş'ın peşinde koşalım. Beşiktaş'ın mutluluğu için uğraşalım. Beşiktaş'ın mutsuzluğu için uğraşanların ömrünün uzun olmayacağını hep gördük. Bundan sonra da görmeye devam edeceğiz."

Süleyman EKİN / ANTALYA, (DHA)

TEKİNOKTAY DESTEK İSTEDİ!

Beşiktaş’ın pazar günkü seçiminde yarışacak isimler arasında yer alan Hürser Tekinoktay, dün destek çalışmaları kapsamında Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti.

Kapalıçarşı Şark Kahvesi’nde Beşiktaşlı üyelerle bir araya gelen Tekinoktay, projelerini anlatıp destek istedi. Hürser Tekinoktay’ın seçim çalışmaları bugün de devam edecek.

UMUT NAYIR GÖREVE HAZIR!

Beşiktaş’ın tecrübeli golcüsü Umut Nayir, Ankaragücü mücadelesi öncesinde yapılan takım çalışmalarında sergilediği performansla dikkat çekiyor.

Deneyimli oyuncu, çift kale maç çalışmalarında attığı gollerle teknik direktör Abdullah Avcı’ya hazır olduğunu gösterdi.

Avcı’nın oyuncusuna, cumartesi günkü maçta ikinci yarıda süre vermesi bekleniyor.

ÜNAL: BAŞKASININ YÖNETİMİNE GİRMEYECEĞİM!

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı İsmail Ünal, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ünal, Beşiktaş’ın kendi aktifleriyle harekete geçerek yükseleceğini ifade etti.

Ünal, “4 aday var ve hepsine başarılar diliyorum. Her şey Beşiktaş için. Benim bir başkanın yönetimine gireceğim yönünde yazılar okuyorum ve gülüyorum. 3 adayın da yaş olarak büyüğüyüm. Böyle bir şey söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.