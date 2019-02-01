Son dakika | Beşiktaş Shinji Kagawa'nın lisansını çıkarttı!

Beşiktaş'ta yeni transfer Shinji Kagawa'nın lisansı çıkartıldı! Japon futbolcunun ismi Siyah-Beyazlı takımın TFF listesine ismi kısa süre önce eklendi.

01 Şubat 2019, Cuma 14:10 Son Güncelleme:
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Son dakika | Beşiktaş Shinji Kagawa'nın lisansını çıkarttı!

Beşiktaş'ta yeni transfer Shinji Kagawa'nın lisansı çıkartıldı! Japon futbolcunun ismi Siyah-Beyazlı takımın TFF listesine ismi kısa süre önce eklendi.


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