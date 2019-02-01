Beşiktaş'ta yeni transfer Shinji Kagawa'nın lisansı çıkartıldı! Japon futbolcunun ismi Siyah-Beyazlı takımın TFF listesine ismi kısa süre önce eklendi.
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Beşiktaş'ta yeni transfer Shinji Kagawa'nın lisansı çıkartıldı! Japon futbolcunun ismi Siyah-Beyazlı takımın TFF listesine ismi kısa süre önce eklendi.
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