Beşiktaş 'ta teknik direktör Valerien Ismael'le yollar dün yapılan açıklama ile ayrılmıştı. Siyah beyazlılar, Fransız teknik adamdan boşalan koltuğu hemen doldurdu.

Kartal, 2015-2019 yılları arasında takımın başında görev olan ve 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında takımla Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Şenol Güneş'le anlaşma sağladı.

BAŞARISIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Şenol Güneş, Fikret Orman'ın başkanlık döneminde takımın başına getirilmişti. Takımda geçirdiği 4 sezonda önemli başarılara imza atan tecrübeli çalıştırıcı, siyah beyazlı takımla çıktığı 198 karşılaşmadan 116 galibiyet elde etti. 45 beraberlik ve 37 mağlubiyet alan 70 yaşındaki teknik adam, maç başına 1.98'lik puan ortalaması elde etti.

AVRUPA'DA TARİH YAZDI

Beşiktaş'ın başına geldiği dönemde çıktığı Avrupa maçlarında da önemli başarılar imza atan Güneş, özellikle 2016-17 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider olarak çıkıp tarih yazan ve sonrasında son 16 turunda Alman devi Bayern'e elenerek Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmişti. Burada da çeyrek finale kadar gelen Kartal, penaltı atışlarında Lyon'a mağlup olarak elenmişti.

YARDIMCISI BELLİ OLDU

Deneyimli teknik adamın yardımcılığını Eren Şafak yapacak. 39 yaşındaki teknik adam, 2015-17 yılları siyah-beyazlı takımda Şenol Güneş'in yardımcısı olarak 87 maça çıktı. Beşiktaş 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında üst üste mutlu sona ulaştı. Şafak ayrıca A Milli Takım 'da Şenol Güneş döneminde 2019-21 yılları arasında analiz sorumlusu görevini üstlendi.





ANLAŞMA DETAYLARI

Siyah beyazlılar, tecrübeli teknik adamla 1,5 yıllık anlaşma yaptı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş ile 28.10.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

İLKLERİ BAŞARDI

– Şenol Güneş, Beşiktaş'ta dört sezonda iki şampiyonluk yaşadı.

- Onun döneminde siyah-beyazlılar Şampiyonlar Ligi gruplarından lider çıkan ve yenilgi almayan ilk Türk takımı oldu.

– Beşiktaş'ta 198 maçta 1.97 puan ortalaması tutturdu.

- Trabzonspor 'la üç farklı dönemde iki Türkiye Kupası, iki Süper Kupa sevinci yaşadı.

– A Milli Takım'a, Dünya Kupalarındaki en iyi derecesi olan üçüncülüğü 2002'de kazandırdı.

– Türkiye'yi, Euro 2020'ye taşıdı. Turnuvada puan alamadı. 6-1'lik Hollanda yenilgisi sonrası görevine son verildi.



