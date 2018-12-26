Son dakika... Beşiktaş Şenol Güneş kararını verdi

Beşiktaş, Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifi yapılacağını açıkladı.

26 Aralık 2018, Çarşamba 19:08 Son Güncelleme:
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Son dakika... Beşiktaş Şenol Güneş kararını verdi

Beşiktaş'ta bugün yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Siyah-Beyazlı kulüpten toplantının ardından yapılan açıklamada teknik direktör Şenol Güneş'e yeni sözleşme teklif edeceğini belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda, Yönetimimizin 2019 Mayıs ayında görev süresi bitecek olmasına rağmen, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifi yapılmasına karar verilmiştir. Şampiyonluk yolunda; Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e taraftarlarımıza ve Camiamıza olan inancımız tamdır. Tüm Beşiktaşlıları takımımıza destek olmaya davet ediyoruz."

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