Son dakika... Beşiktaş Şenol Güneş kararını verdi

Beşiktaş'ta bugün yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Siyah-Beyazlı kulüpten toplantının ardından yapılan açıklamada teknik direktör Şenol Güneş'e yeni sözleşme teklif edeceğini belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda, Yönetimimizin 2019 Mayıs ayında görev süresi bitecek olmasına rağmen, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifi yapılmasına karar verilmiştir. Şampiyonluk yolunda; Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e taraftarlarımıza ve Camiamıza olan inancımız tamdır. Tüm Beşiktaşlıları takımımıza destek olmaya davet ediyoruz."

Bu haberi de okudular SON DAKİKA! Adı Beşiktaş'la anılan Cenk Tosun, kadroya alınmadı!