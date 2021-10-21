Beşiktaş , 2016 yılından beri Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde gelişimini sürdüren, son olarak U-19 Akademi Takımı formasını giyen 15 Ağustos 2005 doğumlu forvet oyuncusu Semih Kılıçsoy ile sözleşme imzaladı.

Semih Kılıçsoy, BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde; Ailesi, Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ve Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi’nin katılımıyla profesyonel sözleşmeyi imzaladı.