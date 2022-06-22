Son dakika | Beşiktaş - Sampdoria maçının tarihi belli oldu

Beşiktaş 'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynayacağı maçlardan birine ilişkin detaylar belli oldu. Siyah-Beyazlılar, Süper Lig 'in açılışı öncesinde Vodafone Park'ta İtalyan ekibi Sampdoria'yı konuk edecek.

İtalyan basınından Il Secolo'nun haberine göre maçın tarihi ve saatine ilişkin teyit sağlandı. 30 Temmuz Cumartesi günü Beşiktaş, Vodafone Park'ta Sampdoria'yı konuk edecek. Karşılaşma TSI 19:00'da başlayacak.





Beşiktaş'tan Serdar Saatçı'nın transferi için devrede olduğu belirtilen İtalyan ekibi Sampdoria, bu hazırlık maçı vesilesiyle Türkiye'de ilk kez bir karşılaşma oynayacak.