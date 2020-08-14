Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, gelecek hafta UEFA’ya verilmesi gereken listede mutlaka yeni bir sağ bek isminin olması gerektiğini söyledi. Dün sabah Ümraniye’de futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ile bir araya gelen Yalçın “Sağ bek sorununu çözmemiz gerekir” dedi.

Hürriyet'in haberine göre; Kocadağ ise Roma’lı Rick Karsdorp için temasların sürdüğünü belirtirken “Roma’ya teklifimizi ilettik, düşünmek için süre istediler. Oyuncu Türkiye’ye gelmek istiyor. Roma, Karsdorp için İspanya, Almanya ve Hollanda takımlarından teklif aldığını belirterek 2 güne kadar haber vereceklerini vurguladılar. Karsdorp’in yanı sıra İspanya ve İngiltere’den 2 oyuncu ile fikir alış verişi yapıyoruz” bilgisini verdi.