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Son dakika! Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığını açıkladı

Beşiktaş'ta genç futbolcu Rıdvan Yılmaz ile yollar ayrılıyor. Siyah-Beyazlı ekip 21 yaşındaki Milli sol bekin Rangers'a transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na resmen bildirdi.

22 Temmuz 2022, Cuma 21:47 Son Güncelleme:
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Son dakika! Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığını açıkladı

Beşiktaş 'ta genç futbolcu Rıdvan Yılmaz ile yollar ayrılıyor. Siyah-Beyazlı ekip 21 yaşındaki Milli sol bekin Rangers'a transferi konusunda görüşmelere başlandığını resmen açıkladı. 

Siyah-Beyazlı ekibin alt yapısında yetişen genç oyuncu geçen sezon 33 maçta 2 gol, 4 asistlik performans ortaya koymuştu. Rıdvan Yılmaz'la Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta uzun süre ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. 

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers FC Kulübü'ne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

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