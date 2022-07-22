Son dakika! Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığını açıkladı
Beşiktaş'ta genç futbolcu Rıdvan Yılmaz ile yollar ayrılıyor. Siyah-Beyazlı ekip 21 yaşındaki Milli sol bekin Rangers'a transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na resmen bildirdi.
Beşiktaş 'ta genç futbolcu Rıdvan Yılmaz ile yollar ayrılıyor. Siyah-Beyazlı ekip 21 yaşındaki Milli sol bekin Rangers'a transferi konusunda görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.
Siyah-Beyazlı ekibin alt yapısında yetişen genç oyuncu geçen sezon 33 maçta 2 gol, 4 asistlik performans ortaya koymuştu. Rıdvan Yılmaz'la Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta uzun süre ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers FC Kulübü'ne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."