SON DAKİKA | Beşiktaş, Rafael transferini bitirdi

Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tam gaz sürdürürken sağ bek pozisyonu öncelik teşkil ediyordu. Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz da gündemine gelen Rafael'i kadrosuna katacağı belirtildi.

RMC Sport, Lyon ile olan kontratının bitimine 1 yıl kalan Brezilyalı sağ bek Rafael'in Beşiktaş ile anlaşmaya vardığını belirtti. Lyon'un sağ bek pozisyonunda üçüncü opsiyon konumuna gerileyen Rafael'in eski Beşiktaşlı Marcelo'dan fikir alarak kararını verdiği aktarıldı.

Beşiktaş, Lyon ile 2021 yılında sözleşmesi sona erecek Rafael'i kadrosuna katarak Gökhan Gönül sonrası sağ bekteki boşluğu doldurmayı planlıyor. 30 yaşındaki sağ bek, 2015 yılında İngiliz devi Manchester United'dan Lyon'a transfer olmuştu.