Beşiktaş Philippe Keny’i kadrosuna katıyor.

Siyah beyazlılar, 23 yaşındaki Senegalli oyuncu konusunda TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş Keny için Bandırmaspor’a 900 bin Euro bonseris bedeli ödeyecek. Ayrıca bir sonraki satıştan % 20 pay Bandırmaspor’a verilecek.

Senegalli oyuncuya 4 yıllık sözleşme öneren siyah beyazlılar, Keny’in cevabını bekliyor.

Forvet pozisyonun yanı sıra hücum hattının sol kanadında da görev yapan Keny, Fransa’nın Tours ve Chateauroux takımlarında forma giydi.

Geçen sezon Bandırmaspor’a transfer olan Senagalli forvet, oynadığı 36 maçta 14 gol attı, 7 asist yaptı. (NTV Spor)